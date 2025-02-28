キャンペーン：Amazon「スマイルSALE 新生活」でSanDiskのメモリーカード／SSDが割引対象に
割引対象のCFexpress Type Bカード「SanDisk Extreme PRO SDCFE-512G-GH4NN（512GB）」
ウエスタンデジタル合同会社は、Amazonで開催中の「スマイルSALE 新生活」に参加している。
WDやSanDiskブランドの各種メモリーカード、ポータブルSSDなどが対象。
SanDiskのCFexpress Type Bカードは通常3万5,152円のところ、20%OFFの2万8,121円の割引価格となっている。
セール名
スマイルSALE 新生活
セール期間
2025年2月28日（金）9時00分～3月4日（火）23時59分
対象製品（一部）
※参考価格→割引価格（割引率）
※実際の価格はAmazonでご確認ください
メモリーカード【CFexpress Type Bカード】SanDisk Extreme PRO SDCFE-512G-GH4NN（512GB）
35,152円→28,121円（20%） 【SDメモリーカード】SanDisk Extreme PRO SDSDXDM-256G-GHJIN（256GB）
43,232円→36,746円（15%） 【SDメモリーカード】SanDisk Extreme PRO SDSDXXD-256G-GHJIN（256GB）
7,050円→5,993円（15%） 【SDメモリーカード】SanDisk Extreme SDSDXVA-128G-GHJIN（128GB）
3,010円→2,560円（15%）
【microSDメモリーカード】SanDisk Extreme SDSQXAV-1T00-GH3MA（1TB）
17,978円→15,030円（16%）
SSD／USBフラッシュドライブ【据え置きSSDドライブ】SanDisk Desk Drive SSD SDSSDT40-8T00-NA25（8TB）
131,111円→96,673円（26%） 【ポータブルSSD】SanDisk Extreme PRO ポータブルSSD V2（4TB）
65,980円→56,000円（15%） 【ポータブルSSD】SanDisk Extreme ポータブルSSD V2（2TB）
32,354円→27,556円（15%） 【ポータブルSSD】SanDisk ポータブルSSD（2TB）
24,039円→20,333円（15%）