お得すぎる「かっぱ寿司の食べホー」が期間限定で対象200店舗に！予約は28日から開始。

かっぱ寿司は、2025年3月6日から26日まで、全国のかっぱ寿司200店舗で「かっぱ寿司の食べホー」を開催。2月28日から、かっぱ寿司公式アプリとWEBで予約受付を開始しています。

人気の「食べホー」が全国で楽しめる

回転寿司チェーン初の食べ放題として話題を呼んでいる「かっぱ寿司の食べホー」は、現在、関東と関西圏の9店舗で提供しています。

今回、期間限定で191店舗が追加。多くの地域で人気の「食べホー」が楽しめます。

1人での参加はもちろんのこと、家族でも気軽に挑戦できるよう、未就学児の料金は無料となっています。

食べ放題メニューは定番のにぎりや軍艦から、サイドメニュー、スイーツまでバリエーション豊富なラインナップです。

時間制限は70分、ラストオーダーは終了時間の20分前です。

利用料金は以下の通り。

メニュータイプA店舗：一般3890円、65歳以上3390円、小学生1990円、幼児（未就学児）無料

メニュータイプB店舗：一般4190円、65歳以上3690円、小学生1990円、幼児（未就学児）無料

【第1週：3月6日から12日】

・メニュータイプA店舗

青森県...青森浜田店／八戸類家店／むつ店／八戸沼館店／野辺地店／青森東バイパス店／十和田店

岩手県...盛岡南店／花巻店／久慈店／釜石店／一関店／宮古店

宮城県...古川店／石巻店／大河原店／佐沼店／気仙沼店／岩沼店

秋田県...大館店／横手店／能代店

山形県...米沢店／新庄店／鶴岡店

福島県...相馬店／郡山亀田店／いわき平店／福島矢野目店／福島鎌田店／いわき鹿島店／会津若松店／郡山南店／福島黒岩店／いわき植田店／郡山駅東SC店／会津若松南店／船引店／白河店

茨城県...高萩店／イオンモール下妻店

群馬県...太田店／渋川店／藤岡店／館林店／沼田店

埼玉県...イオンモール与野店／幸手店／東松山店／飯能店／越谷レイクタウン店／秩父店千葉県...君津店／茂原店／旭店／鴨川店／佐倉寺崎店

神奈川県...秦野店／平塚店／三浦店／横須賀三春店／大和下和田店

山梨県...甲府アルプス通店／イオンタウン山梨中央店／河口湖インター店／甲府向町店／南アルプス店

新潟県...逢谷内店／新津店／十日町店／柏崎店／上越土橋店

石川県...アークスクエア御経塚店

長野県...上高田店／更埴店／下諏訪店／伊那店／塩尻店／佐久中込店／上田国分店／上田築地店／信州中野店／諏訪インター店／須坂店／川中島店／大町店／長野稲田店／飯田インター店／飯田店／豊科店／北松本店

岐阜県...美濃加茂店／カインズモール関店／モレラ岐阜店

静岡県...焼津店／三島店／浜松頭陀寺店／富士柚木店／伊東店／浜松三方原店

愛知県...半田店／瀬戸店／豊川店／豊田毘森公園店

三重県...桑名店／鳥羽店／久居店／津藤方店

滋賀県...大津尾花川店

京都府...宇治店／八幡店／東舞鶴店

大阪府...南津守店／豊中庄内店／生野店／貝塚店／寝屋川太秦店／東淀川店／境川店兵庫県...明石店／神戸須磨店／姫路野里店／中山寺店／三木店／西宮前浜店／淡路店 ／洲本店

奈良県...奈良柏木店／奈良二名店

岡山県...津山店／総社店／児島店／岡山大福店／倉敷店

広島県...フレスポ神辺店

熊本県...クロス21宇土店

大分県...別府店

・メニュータイプB店舗

東京都...三鷹店／板橋店／練馬貫井店／足立谷在家店／葛飾立石店／新小岩ルミエール店／南池袋店／吉祥寺駅北口コスモビル店／アトレ亀戸店／秋葉原万世橋店

神奈川県...川崎市ノ坪店／アトレ川崎店／上大岡ミオカ店／横浜西口エキニア店

栃木県...佐野店

鳥取県...鳥取安長店

広島県...広島矢賀店

【第2週：3月13日から19日】

・メニュータイプB店舗

岩手県...盛岡北山店

宮城県...名取店／仙台泉バイパス店／仙台中野栄店

山形県...山形嶋店

秋田県...秋田御所野店

群馬県...桐生店／三俣店

埼玉県...深谷店／川越店／越谷大里店／上尾店／久喜店／鶴ヶ島店／大宮植竹店

神奈川県...都岡店／横浜笠間店／逗子店

千葉県...銚子店／市川東大和田店

東京都...青梅店

栃木県...黒磯店／栃木店

静岡県...清水店／浜北店／沼津店

愛知県...春日井大留店師勝店

岐阜県...各務原蘇原店／可児店

山口県...新下関店

大阪府...寝屋川香里店／堺向陵店／箕面店／豊中上新田店

鳥取県...倉吉店

熊本県...八代店

【第3週：3月20日から26日】

上記記載の店舗全店で実施。

予約変更やキャンセルはWEBとアプリから行えます。持ち帰りの場合は別料金です。お食事券・株主優待ポイントを除き、割引やクーポン券は利用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部