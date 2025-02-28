¡ÚNBA¡Û¹ë²÷¥À¥ó¥¯¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ò½±¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¸ÀµÚ¡Ö½ÅÂç¤ÊÉé½ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¡×
¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ーÅÓÃæ¤Ëº¸¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
º£µ¨¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Â¼¤ò½±¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾õÂÖ¤ÏÍâÆü¤ÎÄ«¤ËÊó¹ðÍ½Äê
Á°²ó¤Î¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿È¬Â¼¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤é¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥¹¥¿ー·³ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤Ã¤¿¡£
»Ä¤ê10Ê¬32ÉÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Á°Êý¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿È¬Â¼¤Ï¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤òÄÀ¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÂ¤ò°ú¤¤º¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤Þ¤Þ¥³ー¥È¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂà¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ì¥¤¥«ー¥º¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡Ö¥ë¥¤¡¦¥Ï¥Á¥à¥é¤¬¤Ò¤¶¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ò·ç¾ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£È¬Â¼¤Î»î¹ç¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥à¥é¤ÏÂè3¥¯¥©ー¥¿ー½øÈ×¤ÎÂ®¹¶¤Ç¤Ò¤¶¤òÄË¤á¤¿¡£Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤ËÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»î¹çÅÓÃæ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÉé½ýÁ°¤Î18Ê¬´Ö¤Î¥×¥ìー¤Ç¥Ï¥Á¥à¥é¤Ï¥·¥åー¥È6ËÜÃæ2ËÜ¤ÎÀ®¸ù¤Ç5ÆÀÅÀ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3ËÜ¡¢¥¢¥·¥¹¥È2ËÜ¤òµÏ¿¡£Èà¤ÏºÇ¶áÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤ÊÉé½ý¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤È¤Î»î¹ç¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÅöÆü¤ËÈ¬Â¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£·ç¾ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ëー¡á¥¹¥ß¥¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£