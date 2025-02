「スター・トレック」シリーズ最新映画『スター・トレック:セクション31』が、2025年4月25日よりParamount+にて日本で独占配信となることがわかった。ミシェル・ヨーが主演を務める期待作の本予告編映像が届いている。

何世代にも渡り世界中に大きな影響を与えてきた半世紀を超える歴史を持つ「スター・トレック」は史上最大のスペース・エンタテインメントのアイコンとして愛され続けてきた超大作。世界が待ち望む最新映画『スター・トレック:セクション31』は、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022)で第95回主演女優賞を受賞したミシェル・ヨー演じるフィリッパ・ジョージャウの物語だ。

類まれなる才能と野心を武器に権力を巡るゲームを勝ち抜き、悪逆非道な皇帝へと成りあがったジョージャウ。皇帝の地位を手にし残虐さに拍車をかけたジョージャウの暴走はやがて帝国の破滅を招き、皇帝の地位を失い、国からも追放されてしまう。

本作ではそんなフィリッパ・ジョージャウの栄光と衰退と共に、全てを失った彼女が非合法のスパイ活動を行う秘密組織セクション31の一員として、新たな運命に向き合う姿が描かれる。

国を追われたジョージャウは、惑星連邦の安全保障を維持するための極秘の諜報機関セクション31の工作員として暗躍することに。暗殺・スパイ活動・破壊工作まであらゆる非合法な手段も辞さないセクション31の一員となったジョージャウは、銀河の“光”を守るための“影”の存在として危険なミッションに身を投じていく。



本予告では、数百万人もの命がかかった依頼がジョージャウの元に舞い込んでくる様子から幕を開ける。不可能に近いミッションを背負い仲間と共に冒険に飛び出したジョージャウは、孤独な元皇帝らしいミステリアスな一面を見せる一方で、命を預け合う仲間と信頼関係を築き上げていく様子も映し出されている。

シリーズ屈指の人気キャラクターであるジョージャウが、嘘と裏切りが飛び交う危険な裏社会の中で自身の“過去”と“罪”に向きあい、仲間と共に未来を切り開いていく姿は「スター・トレック」ファンなら見逃すことができない。

さらに、宇宙船によるドッグファイトや迫力抜群の戦闘シーンも披露しており、数々のアクション作品に出演してきたミシェル・ヨーが見せるアクションや「スター・トレック」らしい宇宙を巡る冒険にも期待が寄せられる。

数百万人もの国民を殺した暴君フィリッパ・ジョージャウに隠された過去とは?誰も予想できない“衝撃の真実”と「スター・トレック」史上最狂の冒険が描かれる『スター・トレック:セクション31』は、2025年4月25日(金)にParamount+にて独占配信開始。