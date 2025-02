Instagramのショートムービー共有機能「リール」で、たとえコンテンツ設定で「不適切なコンテンツ」の表示数を減らすようにしていても、殺人や死体、ポルノを含む過激な動画が流れるという問題が発生しました。Metaは、不具合によるものだったことを認め、修正した上で謝罪しています。Meta apologizes after Instagram users see graphic and violent content

https://www.cnbc.com/2025/02/27/meta-apologizes-after-instagram-users-see-graphic-and-violent-content.htmlInstagram 'Error' Turned Reels Into Neverending Scroll of Murder, Gore, and Violencehttps://www.404media.co/instagram-error-turned-reels-into-neverending-scroll-of-murder-gore-and-violence/Meta admits Instagram Reels featured violence, porn in graphic error | Mashablehttps://mashable.com/article/meta-instagram-reels-violence-porn-error「リール」は、長くて15秒というショートムービーを連続で再生できる機能で、「とにかく推しを摂取したい」などの目的に役立つものですが、2025年2月23日(日)ごろから、殺人や処刑、学校での銃乱射事件、ストリートファイト、死亡事故などのゴア動画やポルノ動画が大量に表示されるようになったと、ユーザーが報告していました。実際に、2月26日(水)時点でニュースサイトのCNBCが確認したところ、死体や流血を含む動画が閲覧できる状態で、コンテンツには「センシティブなコンテンツ」のラベルが付与されていたとのこと。掲示板サイトのRedditでは、MyMiracleAligner氏が「今回初めて発生したものではなく、何年か前にもあったけれど報道されなかっただけ」とコメントしています。リールは2020年に加わった機能なので、ここ5年で少なくとも2度、同様の不具合が発生したということになります。この件について、Metaの広報担当者は2月27日(木)、「一部のユーザーのInstagramリールで、おすすめ表示されるべきではないコンテンツが表示される不具合を修正しました。間違いをおわびします」との声明をCNBCに送付しました。ちなみに、日本では「変な動物しか流れてこなくなった」との報告があり、時期的に、今回の件と関連している可能性があります。【!閲覧注意!】Instagramのリール、変な動物しか流れてこなくなって終わった「一旦私のリール見て、ホントに助けて欲しい」「怖すぎるっぴ…」 - Togetter [トゥギャッター]https://togetter.com/li/2516551