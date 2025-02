シンシア・エリヴォとアリアナ・グランデがダブル主演する映画『ウィキッド ふたりの魔女』より、エルファバ(シンシア・エリヴォ)とグリンダ(アリアナ・グランデ)が初めてオズの魔法使いに対面するシーンの本編クリップが解禁となった。本作は、不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている『ウィキッド』を映画化。エミー賞、グラミー賞、トニー賞と数々の受賞歴を持つ実力派シンシア・エリヴォ(ミュージカル『カラーパープル』)と、グラミー賞の常連で世界を魅了し続けるアーティスト、アリアナ・グランデを主演に迎え、『クレイジー・リッチ!』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウが監督を務める。

周りから疎まれ1人孤独に過ごしてきたエルファバ(シンシア・エリヴォ)と、常に周りから愛されクラスの人気者として振る舞うグリンダ(アリアナ・グランデ)。オズの国の最高学府シズ大学で出会ったふたりは、最初こそ性格や育ってきた環境の違いから反目し合うが、徐々にお互いを理解し友情を深めていく。そしてこの出会いが、その後のふたりの人生と、オズの国の運命を永遠に変えてしまうことに―。解禁となった本編クリップで、誰もが憧れる偉大なオズの魔法使いに特別な力を見出されたエルファバは、グリンダと共に彼がつかさどるエメラルドシティへ。宮殿に通されたふたりが身を寄せ合いながら恐る恐る進むと、目の前には巨大なオズの顔が。あまりの迫力にエルファバは「もうダメ、帰る!」ときびすを返し、グリンダに引き止められ何とか踏みとどまるが、そんなふたりにオズは「我こそ、オズの偉大にして恐るべき大王である。何ゆえ我を捜すのだ?」と迫る…。この、オズとの出会いから、エルファバとグリンダの運命はドラマチックに動き出す。見る者に強烈なインパクトを残すオズの顔。本作のプロダクション・デザインを手掛けたのは、アカデミー賞に6度ノミネートされ、本年度英国アカデミー賞で見事プロダクション・デザイン最優秀賞を受賞したネイサン・クロウリー。監督は「ネイサンが導いてくれたおかげで、関係者全員が自信を持って自分たちのビジョンに忠実でいることができました。ネイサンやチームが丁寧にオズの細部を作り込んで、手を伸ばせば触れられそうなほど本格的なセットに仕上げてくれたんです」とネイサンの手腕を称賛している。さらに、3月7日の公開日より、数量限定の入場者特典としてスペシャルステッカーが配布されることが決定。エメラルドシティへと向かうエルファバとグリンダの後ろ姿が描かれており、「You’re off to meet the wizard(魔法使いに会いに行くんだ)」の文字があしらわれている。映画『ウィキッド ふたりの魔女』は、3月7日より全国公開。