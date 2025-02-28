¤Î¤ó31ºÐ¡¢ÇØÃæÁ´³«¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÇØÃæÁ´³«¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Öin Milano¡¡MaxMara¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Ë¡£¾ðÇ®Åª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMaxMara¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ë¡×¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥ê¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¢£¤Î¤ó
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£µÜÆ£´±¶åÏº¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Å·Ìî¥¢¥¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§¡×¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯6·î28Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPURSUE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Î¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷non_kamo_ne¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤ó¡¢ÇØÃæÁ´³«¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Öin Milano¡¡MaxMara¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Ë¡£¾ðÇ®Åª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMaxMara¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ë¡×¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¡£
¢£¤Î¤ó
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£µÜÆ£´±¶åÏº¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Å·Ìî¥¢¥¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤Ë¡£·àÃæ¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ö¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§¡×¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯6·î28Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPURSUE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¤Î¤ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷non_kamo_ne¡Ë