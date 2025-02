Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤフォン「MOMENTUM True Wireless4」の新色Denim、Goldの発売に合わせて、ゼンハイザープレミアムセールを実施。ACCENTUMシリーズ、MOMENTUMシリーズなどを対象に最大44% OFFで販売する。

値引き率の予定は以下の通り。なお、ディスカウント率は各販売店により異なる場合がある。また、セール中の商品は、価格変更・売り切れになる可能性もある。

「ACCENTUM Wireless」 27% OFF 「ACCENTUM Plus Wireless」 33% OFF 「ACCENTUM True Wireless」 34% OFF 「MOMENTUM 4 Wireless」 24% OFF 「MOMENTUM True Wireless 4」 19% OFF 「MOMENTUM Sport」 34% OFF 「IE 200」 21% OFF 「IE 300」 25% OFF 「CX Plus True Wireless WHITE」 44% OFF 「HD 450BT BLACK」 39% OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください