今年の米国アカデミー賞は群雄割拠の混戦模様(C)A.M.P.A.S.

世界最高峰の映画の祭典「第97回アカデミー賞授賞式」が3月2日(日本時間3月3日朝)にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われる。

昨年は、核開発をめぐる極秘プロジェクト「マンハッタン計画」を率いた天才科学者の苦悩を描いた『オッペンハイマー』が作品賞をはじめとする7部門を獲得。日本からは宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』が長編アニメーション賞を、そして山崎貴監督の『ゴジラ-1.0』が視覚効果賞を獲得したことが話題となった。

今年も米国アカデミー賞を深く楽しむために、今年のノミネート作品の傾向を、作品賞のノミネート作品および、日本関連作品を中心に見てみたいと思う。

今年の日本関連のノミネート作品は3本

まずは短編ドキュメンタリー部門にノミネートされている山崎エマ監督の日米国際共同制作作品『Instruments of a Beating Heart 心はずむ 楽器たち』から。

同作は昨年の12月13日から公開され、大きな反響を集めている映画『小学校 〜それは小さな 社会〜』の短編版だ。



短編ドキュメンタリー部門にノミネートされている『Instruments of a Beating Heart 心はずむ 楽器たち』(C)Cineric Creative/ NYT Op-Docs

イギリス人の父と日本人の母を持ち、日本の公立小学校に通った山崎監督は、自分を形成する“日本人らしさ”は小学校で過ごした時間に由来するのではないかとの思いで小学校での撮影を敢行。コロナ禍の2021年4月からおよそ1年にわたって撮影を行った。

その短編となる『Instruments of a Beating Heart 心はずむ 楽器たち』は、学校の式典で大太鼓を演奏する課題を提示された小学校1年生の女の子にフォーカスした作品となっている。同作はニューヨークタイムズのYouTubeチャンネルで公開されているほか、NHKでも3月2日(1日深夜)0時10分に地上波初放送が予定されている。

この部門のほかのノミネート作品は学校銃乱射事件の生存者の旅路を描く『Death by Numbers(原題)』。テキサス州の死刑囚の刑執行までの日々を追った『I Am Ready, Warden(原題)』。2018年にシカゴで発生した警察官による発砲事件を監視カメラ、CCTV、ダッシュボードカメラ、身体装着カメラなど、さまざまなソースで再構成した『Incident(原題)』。ニューヨーク・フィル初の女性音楽家となったコントラバス奏者オリン・オブライエンを描く『ザ・レディ・イン・オーケストラ: NYフィルを変えた風』(Netflixにて配信中)など。

また、映像ジャーナリスト伊藤詩織の長編監督デビュー作『Black Box Diaries』が日本人監督としては初の長編ドキュメンタリー部門にノミネートされている。6年という制作期間を経て完成させた同作は、自身が受けた性暴力の調査に乗り出していく姿を通じて、日本の問題が次々と露呈していくさまを描き出す。



長編ドキュメンタリー部門にノミネートされている『Black Box Diaries』(C)伊藤詩織/Black Box Diaries製作委員会

アメリカ、サンダンス映画祭での上映をはじめ、世界50以上の映画祭で上映され、大きな反響が広がっているが、劇中で、裁判の証拠として提出された映像が承諾なしに使用されているといわれており、日本での公開は未定となっている。

長編ドキュメンタリー部門では『Black Box Diaries』のほかに、パレスチナ青年とイスラエル人青年の命がけの友情を描いた『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』(全国公開中)。ロシアによるウクライナ侵攻の混乱と破壊の中、自分たちの国と文化を守ろうとする3人のアーティストを描く『Porcelain War(原題)』。1960年代の冷戦時代を舞台に、コンゴ独立の歴史をジャズとからめて描き出す『Soundtrack to a Coup d'Etat(原題)』。カナダのカトリック教会が運営する先住民の寄宿学校での虐待行為に立ち上がる人を描く『SUGARCANE/シュガーケイン』(Disney+で配信中)がノミネートされている。

プリキュア監督作品もノミネート

そして日本関連の3本目は短編アニメーション部門にノミネートされた『あめだま』(2月28日より2週間限定で公開中)だ。韓国を代表する絵本作家ペク・ヒナの同名絵本を、『ふたりはプリキュア』シリーズの西尾大介監督、鷲尾天プロデューサーら東映アニメーションがフルCGアニメ化。

他人とコミュニケーションをとることが苦手な少年ドンドンが、周囲の物などの心の声が聞こえてくるようになる――という物語だ。2000年代初めの韓国の情景を丁寧に描写した、どこか懐かしさを感じさせる街の風景と、大阪弁のセリフ回しなどがノスタルジックな雰囲気をかもし出している。



短編アニメーション部門にノミネートされている『あめだま』(C)Baek Heena, Toei Animation

日本映画の同部門のノミネートは、2002年の『頭山』、2008年の『つみきのいえ』(同作は受賞も)、2014年の『九十九』に続いて4本目。東映アニメーションが米国アカデミー賞にノミネートされることも初のこととなる。

この部門では『あめだま』のほかに、毛のない3兄弟のイスタンブールのホテルでの出来事を描く『Beautiful Men(原題)』。海辺の一軒家で娘と暮らす元船長がPTSDに苦しむさまを描き出すイランのアニメ『In the Shadow of the Cypress(原題)』。80年代人気子ども番組の3人のキャラクターが番組クリエーターの死をきっかけにスタジオに取り残されるさまを描く『Wander to Wonder(原題)』。大人たちのキスに嫌悪感を抱く少年が仲良しの女の子に恋心を抱くさまを描くフランスのアニメ『Yuck!(原題)』がノミネートされている。

今年の主要賞ノミネート作品は?

今年の作品賞のノミネート作品は10本。授賞式当日までに日本で鑑賞可能なのは配信を含めて5本。残り3本が授賞式後の3月中に公開となり、5月に『サブスタンス』、そして日本では最後の公開作品となる『アイム・スティル・ヒア』を鑑賞できるのは8月となる。



今年のアカデミー賞作品のノミネート発表はロサンゼルス山火事の影響により2度延期となり、1月23日に発表された(C)A.M.P.A.S.

また今年は3月3日朝にNHK BSで生中継。翌日3月4日朝にはWOWOWで字幕版のオンデマンド配信が予定されている。

第97回米国アカデミー賞 作品賞ノミネート一覧

『ANORA アノーラ』(日本公開:2月28日〜)

『ブルータリスト』(日本公開:公開中)

『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』(日本公開:2月28日〜)

『教皇選挙』(日本公開:3月20日〜)

『デューン 砂の惑星PART2』(Blu-ray&DVD販売中、デジタル配信中)

『エミリア・ペレス』(日本公開:3月28日〜)

『アイム・スティル・ヒア』(日本公開:8月〜)

『ニッケル・ボーイズ』(日本公開:2月27日よりAmazon Prime Videoで配信開始)

『サブスタンス』(日本公開:5月16日〜)

『ウィキッド ふたりの魔女』(日本公開:3月7日〜)

昨年のアカデミー賞は本命の『オッペンハイマー』が作品賞をはじめとした7部門で受賞するという順当な結果となったが、今年は群雄割拠の混戦模様。ノミネート数は『エミリア・ペレス』が12部門13ノミネート(歌曲賞で2曲ノミネート)で最多。『ブルータリスト』と『ウィキッド ふたりの魔女』が10部門。『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』と『教皇選挙』が8部門となっている。

その中で一歩リードしているといわれるのがショーン・ベイカー監督の『ANORA アノーラ』だ。

ロシア系アメリカ人の若きストリップダンサー、アノーラがロシア人の御曹司に見初められ、彼がロシアに帰るまでの7日間、1万5000ドルで“契約彼女”になる。しあわせの絶頂の中、衝動的に結婚まで至ったふたりだが、その結婚に猛反対するロシアの両親が契約無効にさせようと大騒動になる――という物語だ。



6部門にノミネートされている『ANORA アノーラ』のキャスト・スタッフ陣。(左から)助演男優賞にノミネートされているユーラ・ボリソフ、マーク・エイデルシュテイン、主演女優賞にノミネートされているマイキー・マディソン、プロデューサーのサマンサ・クァン、ショーン・ベイカー監督(C)A.M.P.A.S.

同作は作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞、編集賞、脚本賞の6部門にノミネート。カンヌ映画祭で最高賞となるパルムドールを獲得したのをはじめ、主要な映画賞に軒並み受賞。もしくはノミネートを果たすなど注目の1本だ。

アカデミー賞の前哨戦として注目されている「クリティクス・チョイス・アワード」「全米製作者組合賞」「全米脚本家組合賞」「全米監督組合賞」なども軒並み同作が最高賞を受賞。監督賞にノミネートされているショーン・ベイカーはもちろんのこと、主演のアノーラを体当たりで演じたマイキー・マディソンの評価も高く、主演女優賞の行方も注目されている。

最多ノミネートの「エミリア・ペレス」

今年のノミネート作品で最多となる12部門13ノミネート(歌曲賞で2曲ノミネート)されているのはジャック・オーディアール監督の『エミリア・ペレス』だ。



12部門で本年度最多13ノミネートを果たした『エミリア・ペレス』のキャスト陣。(右から)主演女優賞にノミネートされているカルラ・ソフィア・ガスコン、助演女優賞にノミネートされたゾーイ・サルダナ、セレーナ・ゴメス(C)A.M.P.A.S.

メキシコの麻薬王マニタスから「女性としての新たな人生を用意してほしい」という極秘の依頼を受けた弁護士のリタ。見事、エミリア・ペレスとして生まれ変わり、新たな人生を踏み出したマニタスだが、ひょんなことから運命が大きく動き出す――。次から次へと展開が変化していくジェットコースターのような展開と、ミュージカル仕立てのパワフルな演出など、映画としては非常に強力な1本。

弁護士のリタを演じ、助演女優賞にノミネートされたゾーイ・サルダナが、前哨戦となる「クリティクス・チョイス・アワード」「ゴールデン・グローブ賞」「英国アカデミー賞」でも助演女優賞を軒並み受賞しており有力視されているが、今年1月に本作主演のトランスジェンダー女優カルラ・ソフィア・ガスコンが過去に行った差別的なツイートが発掘され炎上。その影響がアカデミー会員の投票にどれだけ影響を与えるのか未知数となっている。

カトリック教会の総本山・バチカンを舞台に、ローマ教皇を決める教皇選挙(コンクラーベ)の裏側を描きだしたミステリー映画『教皇選挙』は、アカデミー賞の前哨戦のひとつである英国アカデミー賞で作品賞をはじめとした4部門を受賞しているほか、アカデミー賞の投票権を持つアカデミー会員が多数所属するSAGアワード(全米映画俳優組合賞)ではキャスト賞を獲得するなど、さらに混戦模様となってきた。

外からはなかなか見ることがかなわない教皇選挙の裏側、そして聖職者といえども普段の選挙と変わらない策略や駆け引き、スキャンダル、裏切りといった人間くさいやり取りを赤裸々に描くなど、アカデミー賞ノミネート作の王道的作品という声もある。

第2次世界大戦下のホロコーストを生き延び、アメリカへと渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家ラースロー・トートの30年にわたる数奇な半生を215分という長尺で描き出した『ブルータリスト』の主演を務めたエイドリアン・ブロディは、同じくアカデミー賞の前哨戦である「ゴールデン・グローブ賞」、「英国アカデミー賞」、「クリティクス・チョイス・アワード」で主演男優賞を獲得。『戦場のピアニスト』に続く2度目の主演男優賞になるか、注目される。



『ブルータリスト』で2度目の主演男優賞獲得を目指すエイドリアン・ブロディ(C)A.M.P.A.S.

一方、1960年代の若きボブ・ディランを演じた『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』のティモシー・シャラメも主演男優賞にノミネート。彼は2017年の『君の名前で僕を呼んで』でも主演男優賞にノミネートされており、今回が2度目のノミネート。

20代で2回ノミネートの快挙

20代で主演男優賞に2回ノミネートされたのは、ジェームズ・ディーン以来70年ぶりのこととなる。授賞式直近となる2月23日(現地時間)に行われた、SAGアワード(全米映画俳優組合賞)ではティモシー・シャラメが主演男優賞を獲得するなど、その行方に注目が集まっている。

さらに刑務所で行われている舞台演劇を題材とした『シンシン/SING SING』のコールマン・ドミンゴも実に味わい深い演技を見せている。



ボブ・ディランの雰囲気や歌声なども完全再現した『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』で主演男優賞にノミネートされているティモシー・シャラメ(C) 2024 Searchlight Pictures.

助演男優賞は「ゴールデン・グローブ賞」、「クリティクス・チョイス・アワード」、「英国アカデミー賞」など前哨戦となる賞レースで軒並み受賞している『リアル・ペイン』のキーラン・カルキンが最有力。

亡くなった祖母の遺言で、ポーランドでのホロコースト跡地をめぐるツアーに参加した従兄弟の心の旅路を描いた本作。明るくて社交性も高い一面を見せる一方で、心の奥底には痛みを抱え、とっぴな行動をとる青年の姿を体現してみせた。

主演女優賞はSFホラー『サブスタンス』のデミ・ムーアが最有力だ。デミ演じるエリザベスはかつてのスター女優だが、年齢を理由に番組を降板させられてしまう。そんな失意のエリザベスに謎の男が近寄り、細胞分裂を利用して、若いもうひとりの自分をつくりだす「サブスタンス」という謎の注射薬の存在を耳打ちする。

ただしその効果を持続させるためには、1週間ごとに自分と“もうひとりの自分”を片方ずつ休ませないとならない。エリザベスはその禁断の注射薬を使用して再びスターダムに登りつめるのだが――という物語。

多くの人が抱えている美や若さへの執着を皮肉った本作は、デミ自身に「クレイジーな脚本」と言わしめた強烈な内容。監督は血みどろのバイオレンス描写が話題を集めたフランス映画『REVENGE リベンジ』のコラリー・ファルジャということで、グロテスクな描写も登場するチャレンジングな内容となっている。

怪演ともいうべきデミ・ムーア

まさに“怪演”ともいうべきデミは、「ゴールデン・グローブ賞」や「クリティクス・チョイス・アワード」で主演女優賞を獲得。かつてポップコーン女優と揶揄され、興行収入の面では貢献するものの映画賞とは無縁だったという彼女に対して送られた本作のオファーに、「まだ終わりじゃない!」と告げられたと語ったゴールデン・グローブ賞でのデミの受賞スピーチは多くの映画人に感動を与えた。それゆえ、デミ・ムーアの復活劇を期待する声も多く、直近のSAGアワード(全米映画俳優組合賞)でも主演女優賞を獲得するなど勢いづいている。



『サブスタンス』で主演女優賞にノミネートされているデミ・ムーア(右)と、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』に出演するエル・ファニング(左)(C)A.M.P.A.S.

そして対抗は英国アカデミー賞で主演女優賞を獲得した『ANORA アノーラ』のマイキー・マディソンだと言われているが、ウォルター・サレス監督のブラジル映画『アイム・スティル・ヒア』のフェルナンダ・トーレスを押す声もあり、ここもまた予想は難しい。

米国アカデミー賞というと、ニュース速報などで結果だけを知る人も多いかと思うが、その裏側にはたくさんのドラマや思いがある。そうした観点からアカデミー賞を見てみるのも、ひとつの楽しみ方だ。

(壬生 智裕 : 映画ライター)