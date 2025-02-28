¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼Î´»Ë¡¢¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÈ¯¸ÀÀ©¤µ¤ìº¤ÏÇ¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤³¤È¤Ï²¿¸À¤¦¤Æ¤â¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡×
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê54¡ËÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê53¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼Ìë¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ©¤µ¤ì¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê46¡Ë¤¬´éÌÌ¹üÀÞ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£²¬Â¼¤ÏÈ¹¤È3·îÃæ¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥¬¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤ÆLINEÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¡Ä´é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Éüµ¢¤¹¤ë¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë3·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤Ø¤Î¥Ê¥¤¥Ä¤Î½Ð±é¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ©»ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¡¢Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¡ØENGEI¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¤¢¤ë¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤¬¤Ê¡£¤Ê¤ó¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤³¤È¤Ï²¿¸À¤¦¤Æ¤â¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤äµÞ¤Ë¥Ñ¡¼¥Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¤â¤¦¡¢¥¢¥ì¸À¤¦¤Ê¥³¥ì¸À¤¦¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
ÌðÉô¤¬¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÃ¡¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥Í¥¿¤¹¤ë±é¼Ô¤â¡¢·èÄê¤·¤Æ¤ë±é¼Ô¤Ï¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¡£²¶¤é¤Î·ÐÎò¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡È¥Õ¥¸¤Ã»Ò¡É¤ä¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤â¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ç¡£¤»¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¥Ð¥Ä¡É½Ð¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡¢²¿¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£