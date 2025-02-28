¡ÈºÇ¶¯¤Î19ºÐ¡É¤¬¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡¡°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ
¡¡¡È¥Í¥¯¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡Ê19¡Ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°No.1¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Æî¤ß¤æ¤«¡Ê19¡Ë¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¡Ê3·î14Æü¡¦21Æü¹æ¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦°ïºà¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡õÆî¤ß¤æ¤«
¡¡ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Î2¿Í¤¬¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿´¤â¥«¥é¥À¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£´¬Æ¬11¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤Î¥Ú¥¢¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¡Ê77Ê¬¡Ë¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÌî¤Ï¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤È¤Ê¤ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼1¡§25¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¶È¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£°ìÊý¡¢Æî¤Ï»°½Å¸©½Ð¿È¤Ç2021Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØO2¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡È¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¡£½é¶¦±é¤Ë¤·¤Æ¡È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û°µ´¬¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤¹¤ëÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡õÆî¤ß¤æ¤«
¡¡ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Î2¿Í¤¬¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿´¤â¥«¥é¥À¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£´¬Æ¬11¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡É¤Î¥Ú¥¢¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¡Ê77Ê¬¡Ë¤â¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2¿Í¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¡£½é¶¦±é¤Ë¤·¤Æ¡È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£