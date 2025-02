【スーパーファミコン Nintendo Switch Online:スーパーフォーメーションサッカー】2025年3月28日10時 配信終了

任天堂は、有料サービス「Nintendo Switch Online」内の「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」内の配信タイトル「スーパーフォーメーションサッカー」を2025年3月28日10時で配信終了することを発表した。

「スーパーフォーメーションサッカー」は1991年に発売されたスーパーファミコン用スポーツゲーム。ゴール後方から眺める、3D視点が特徴のサッカーゲームで、選手ごとに個性がある16の基本チーム、8種類のフォーメーションを選択可能となっている。

なお、配信終了後は「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」をすでにダウンロード済みの方も利用できなくなる。

『スーパーファミコン Nintendo Switch Online』の収録タイトル『スーパーフォーメーションサッカー』(スパイクチュンソフト)は、2025年3月28日(金)午前10時に配信を終了させていただきます。

配信終了後は、『スーパーファミコン Nintendo Switch… - 任天堂サポート (@nintendo_cs) February 28, 2025

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.