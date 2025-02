MetaがAIスマートグラス「Aria Gen 2」を発表しました。Aria Gen 2には周囲の様子やユーザーの動きを測定するセンサーが搭載されており、ユーザーは本体に搭載されたスピーカーから各種情報を受け取ることができます。Introducing Aria Gen 2: Unlocking New Research in Machine Perception, Contextual AI, Robotics, and More | Meta Questブログ

https://www.meta.com/ja-jp/blog/project-aria-gen-2-next-generation-egocentric-research-glasses-reality-labs-ai-robotics/Aria Gen 2のご紹介 - YouTubeAria Gen 2の見た目はこんな感じ。内部には「RGBカメラ」「6DoF SLAMカメラ(動きを検知するカメラ)」「アイトラッキングカメラ」「空間マイク」「慣性計測ユニット(IMU)」「気圧センサー」「磁気センサー」「全球測位衛星システム(GNSS)」「心拍数測定用のPPGセンサー」「ユーザーの声と周囲の声を区別できる接触型マイク」が搭載されています。中でもPPGセンサーと接触マイクは前世代モデルのAria Gen 1に対する優位点です。Aria Gen 2ついて説明するMeta研究員のRenzo De Nardi氏。右手に持っているゴテゴテした機器類がすべてAria Gen 2の中に詰め込まれているそうです。Aria Gen 2は各種センサーを活用して周囲の状況やユーザーの動きを認識し、状況に合わせたアシストが可能です。以下の画像はAria Gen 2で視線や指の動きをトラッキングしている様子です。Metaはテクノロジー企業のEnvisionと協力してAria Gen 2を視覚障害者のためのナビゲーションシステムとして活用する研究を進めています。以下の動画では「スーパーマーケットの中のリンゴ売り場までユーザーを誘導する」といったアシストの実例が紹介されています。Aria Gen 2ナビゲーション研究 - YouTubeMetaは前世代モデルのAria Gen 1を2020年から研究機関向けに配布しているほか、Aria Gen 1を用いて収集したデータセット「Ego-Exo4D」を公開してマルチモーダル知覚に関する研究に貢献しています。例えば、カーネギーメロン大学の研究チームはAria Gen 1を用いてロボットに日常的な動作を学習させる研究プロジェクト「EgoMimic」を進めています。METARL 005 アリア ジョージア工科大学 V11 021425 1 - YouTubeAria Gen 1を装着したロボットが「商品を袋に詰める」という動作を実行する様子。また、BMWはAria Gen 1で収集した情報と車両のセンサーで収集した情報を組み合わせることで「高速移動する車両の中で各種オブジェクトをMR空間上に正しく配置する技術」を開発しています。なお、MetaはAriaリサーチキットの使用申請を以下のリンク先で受けつけています。Project Aria Research Kit | Project Ariahttps://www.projectaria.com/research-kit/