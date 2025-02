八天堂が展開する「くりーむパン」の季節限定フレーバーとして、ディズニーデザインの「冷やして食べるとろけるくりーむパンあまおう苺クリーム」が登場!

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のかわいい表情とピンクのパッケージが春らしさ満点です☆

八天堂 ディズニー「冷やして食べるとろけるくりーむパン あまおう苺クリーム」

価格:380円(税込)

発売日:2025年3月1日(土)

販売店舗:八天堂店舗(国内常設・一部店舗を除く)

八天堂が展開する「くりーむパン」の季節限定フレーバーとしてディズニーデザインの「冷やして食べるとろけるくりーむパンあまおう苺クリーム」が登場!

毎年好評の季節限定スイーツ「くりーむパン」の『いちご』フレーバーに、2025年はディズニーデザインのあまおう苺クリームが仲間入りします。

福岡県産あまおう苺のジャムを混ぜ込んだ軽いくちどけの「あまおう苺クリーム」が入った、甘味と酸味のバランスが良いあまおう苺を爽やかに感じられるくりーむパン。

「ミニーマウス」と「デイジーダック」のかわいい表情とピンクのパッケージが春らしさ満点です☆

毎年好評の季節限定スイーツにディズニーデザインのあまおう苺クリームが仲間入り。

八天堂の「冷やして食べるとろけるくりーむパン あまおう苺クリーム」は、2025年3月1日(土)より発売です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニーとデイジーのパッケージ!八天堂 ディズニー「冷やして食べるとろけるくりーむパン あまおう苺クリーム」 appeared first on Dtimes.