DREAMS COME TRUEが3月12日にリリースする35周年記念シングル『ここからだ!』より、表題曲「ここからだ!」のMVが本日2月28日に公開された。

(関連:【映像あり】DREAMS COME TRUE、全編アニメーションで構成した「ここからだ!」MV)

本MVは、全編アニメーションで構成。アナログな手描き感を消さず、コミック的にコマ数は少なくし色はレトロ感あるグレイッシュなトーンで、できそこないのコッペパンのようなリリックで仕上げており、冒頭はあの手この手のドタバタレースから始まりだんだん大きな世界へ。しまいには宇宙にまで飛び出していくという、“とにかく楽しい”ものに仕上がっているという。

また、35周年記念シングルには表題曲「ここからだ!」に加え、映画『カミノフデ ~怪獣たちのいる島~』の主題歌として書き下ろされた「Kaiju」、「THIS IS IT! YOU’RE THE ONE! I KNEW IT! うれしい!たのしい!大好き!~ODYSSEY Version~」(Honda 新型オデッセイ WEB CM曲)、「何度でも - True Wellness Project Version for Comado -」(サントリーウエルネス トゥルーウエルネスプロジェクト公式ソング)という、グループ35周年を鮮やかに彩った全4曲が収録される。

さらにパッケージには、新曲「ここからだ!」について中村正人がじっくりと語りおろした“5,000字セルフ解説”を封入。書き下ろしに至った背景やサウンドデザインに込めた想い、歌詩の制作過程とセクションごとの歌詩解説、ダンスプロジェクトについてなど、楽曲を深く味わうことができる解説となっている。

・DREAMS COME TRUE 中村正人 コメント

遂にとんでもない「ここからだ!」MUSIC VIDEOが完成しました!偉大な先達の創造作品に最大のリスペクトを込めての大パロディー大会。吉田美和のジョーク満載ながら誰しもの心に深く突き刺さるリリックと中村正人の奇想天外なトラックをヴィジュアルで表現することに成功。あなたはいくつ「元ネタ」に気づくことができる?まさに人生そのものを暗示する哲学的エンディングも。見れば見るほど笑って泣けてもう大変。そう!誰でも、いつでも、どんな時でも「ここからだ!」

(文=リアルサウンド編集部)