ディズニーは全15ノミネートを獲得しており、2025年の賞レースを席巻するサーチライト・ピクチャーズからは、ティモシー・シャラメ氏主演の『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が作品賞を含む8部門にノミネートされています。

アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス郡の大規模火災の影響を受けノミネート発表が延期されるなど、波乱の幕開けとなった第97回アカデミー賞。

受賞式は予定通り3月2日(現地時間)に執り行われることが決定しました。

本来のお祭りムードとは異なり、今年の受賞式はチャリティの意味合いも兼ねたものになる予想です。

そのような状況の中、ウォルト・ディズニー・カンパニーは全15ノミネートを獲得。

2024年の世界興行収入No.1を達成し、長編アニメーション映画賞にノミネートされている、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『インサイド・ヘッド2』に加え、

恐怖の原点にして頂点とされる20世紀スタジオ製作の『エイリアン:ロムルス』が視覚効果賞でノミネーションを獲得。

そんな中、第97回アカデミー賞で特に注目したいのは、幅広いコンテンツブランドを擁するディズニーの実写作品ラインナップを支え異彩を放つスタジオ、サーチライト・ピクチャーズです。

中でもティモシー・シャラメ氏主演作、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が作品賞を含む8部門、『リアル・ペイン〜心の旅〜』は助演男優賞と脚本賞の2部門でノミネートを獲得し、注目を集めています。

誰しもの心に届く魅力的な作品を届け続けるサーチライト・ピクチャーズを象徴する2作品

日本では2025年2月28日(金)に劇場公開が決定している『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』

80歳を超えて今なお現役を貫く伝説のミュージシャン、ボブ・ディラン氏の若き日の栄光と苦悩が紡がれた本作は、作品賞をはじめ、監督賞、主演男優賞(ティモシー・シャラメ氏)、助演男優賞(エドワード・ノートン氏)、助演女優賞(モニカ・バルバロ氏)など8部門でノミネートを獲得し、最も受賞が期待される作品のひとつです。

1960年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、ミネソタ出身の19歳の無名なミュージシャン、ボブ・ディランが、時代の寵児としてスターダムを駆け上がる栄光と苦悩を数々の名曲とともに描きます。

シャラメ氏自身が「生の歌と演奏にこだわった」とコメントする通り、映画の枠を超えた迫力のライブシーンは、当時のファンも若い世代も一見の価値があります。

監督は、名匠ジェームズ・マンゴールド氏。

マーベル作品『ウルヴァリン:SAMURAI』や『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』などのハリウッド超大作を手掛ける傍ら『フォード vs フェラーリ』『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』などのアカデミー賞受賞作品を世に送り出してきました。

また2024年、「スター・ウォーズ」シリーズ最新映画『Star Wars: Dawn Of The Jedi(原題)』でメガホンを握ることが発表され、マンゴールド監督ならではの最新作に期待が高まります。

マーベルやスター・ウォーズ、サーチライト・ピクチャーズといった個性豊かなブランドを横断して、長期的にディズニーと作品づくりに取り組むことでも注目が集まっています。

そして、現在劇場公開中の『リアル・ペイン〜心の旅〜』も同じくサーチライト・ピクチャーズが手掛けた作品で、助演男優賞(キーラン・カルキン氏)、脚本賞(ジェシー・アイゼンバーグ氏)の2 部門にノミネートを果たしました。

アカデミー賞の前哨戦と言われる第82回ゴールデングローブ賞では、作品賞をはじめ4部門でノミネートされ、キーラン・カルキン氏が見事に映画部門 助演男優賞を受賞したほか、イギリスのアカデミー賞(BAFTA)でも助演男優賞、脚本賞の2冠を獲得するなど、世界中の賞レースを席巻中。

ニューヨークに住むユダヤ人のデヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ氏)とベンジー(キーラン・カルキン氏)は、ポーランドのツアー旅行に参加します。

従兄弟同士でありながら正反対の性格な2人は、時に騒動を起こしながらも、ツアーに参加したユニークな人々との交流、そして祖母が暮らしたポーランドの地を巡る中で、それぞれの“生きるシンドさ”に向き合う様子を描いたロード・ムービー。

主演と脚本を務めるジェシー・アイゼンバーグ氏は本作で監督2作目にして類い稀なる才能を発揮し、今後の活躍にも注目が集まっています。

2025年はディズニーが擁するコンテンツスタジオが賞レースを席巻!高く評価されるサーチライト・ピクチャーズやFXのトップスタジオにみる注目ポイント

サーチライト・ピクチャーズ製作の『ノマドランド』が作品賞を受賞し、中国出身のアジア系女性監督としてクロエ・ジャオ氏が監督賞を受賞したことが記憶に新しい、第95回アカデミー賞。

また同スタジオはこれまでに『スラムドッグ$ミリオネア』など5回の作品賞受賞、23回のノミネートをもつトップスタジオです。

その他の賞も含めるとノミネート総数は205回にのぼり賞レースでも圧倒的な存在感を放つことから期待が高まります。

2025年の賞レース全体に目を向けると、FXが手掛ける『SHOGUN 将軍』も高い評価を獲得し続けています。

ハリウッドの長い歴史の枠にとらわれない、圧倒的にユニークな作品が評価され続けるディズニー。

2025年3月2日(現地時間)に授賞式が開催され、国内でも生中継が予定されるアカデミー賞発表の前に、ディズニーの幅広いノミネート作品も要チェックです!

