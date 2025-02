【クッキーラン:冒険の塔】2025年春 配信予定

「クッキーラン:冒険の塔」

YostarのAndroid/iOS用アクションゲーム「クッキーラン:冒険の塔」がこの春に配信開始を予定している。本作は、15年以上の歴史を誇る「クッキーラン」シリーズの最新作で、3D見下ろし型アクションゲームという新たなジャンルへ挑戦をしている。今回は正式配信に先駆け、2月21日から3月3日にかけて開催中のCBTに参加することができたので、その魅力をレポートする。

「クッキーラン」シリーズとは?

【「クッキーラン:冒険の塔」公式PV】

まず初めに「クッキーラン」シリーズについて紹介する。「クッキーラン」は2009年に誕生した「Ovenbreak(Devsisters Corporation)」を前身とした韓国発の人気IP。最初は横スクロール型のランアクションゲームとしてスタートし、近年ではパズルゲームの「クッキーラン:パズルワールド」、RPG要素を取り入れた「クッキーラン:キングダム」などの作品が世界的にヒットしている。特徴的なのは、お菓子の世界を舞台にした独特なビジュアルと、魅力的なクッキーたち。可愛らしい見た目とは裏腹に、戦略性の高いバトルや育成要素がしっかりと作り込まれており、幅広いプレーヤー層から支持を得ている。

そして2025年、新たにリリースされるのが「クッキーラン:冒険の塔」。本作はシリーズ初の3Dアクションゲームで、見下ろし型の視点を採用したことで、より戦略的なゲームプレイが求められる。従来のランアクションとは一線を画した、新たな「クッキーラン」の魅力が詰まった作品となっている。

今回のCBTでは、最新作「クッキーラン:冒険の塔」のストーリーモードやレイドモードといったコンテンツを正式配信前に体験できる内容となっている。

数多くの個性豊かなクッキーたちが登場し、物語を紡いでいく

本作は見下ろし視点でプレイするアクションゲーム

「クッキーラン:冒険の塔」の世界

本作の舞台は「パンケーキタワー」。ある日、塔に隠されていた巨大なオーブンの封印が解かれ、邪悪なオーラが世界中に広がってしまう。そんな危機を救うため、魔女の城から脱出した「勇敢なクッキー」が仲間と共に塔を登る――そんな冒険譚が描かれる。

明るくポップな見た目ながらも、奥深いストーリーが楽しめるのが本作の魅力だ。プレーヤーはストーリーモードを通じて、さまざまなキャラクターたちのドラマや成長を見守ることができる。

本作の主人公「勇敢なクッキー」

魔女の家で「シュガースター」と出会い、世界を救うために「パンケーキタワー」を登ることになる

ゴールを目指してマップを走り回る3D見下ろし型のアクションバトル

本作では3D見下ろし視点で展開されるリアルタイムアクションバトルが楽しめる。メインとなるストーリーモードはステージクリア型になっており、プレーヤーは最初に3体のクッキーを編成し、ステージ内の状況に応じてクッキーたちを切り替えながら戦う。また、ステージには敵やギミックが配置されており、それらをかい潜りながら、コインやゼリーといったアイテムを集めつつゴールを目指していく。

【ストーリーモード】

ステージごとにギミックや敵を攻略しながらゴールを目指すモード。ボス戦も存在し、2人協力プレイも可能

物語の舞台となるマップにステージが配置されており、最後のボスをクリアすることで、次のマップへと移動できる

敵やギミックを攻略し、ゴールまでたどり着けばステージクリアとなる

ステージ内には宝箱やアイテムと交換できる「くまゼリー」も落ちているので、忘れずに回収していきたい

ステージをクリアすることで、クッキーを強化することができるアイテムや、新たなクッキーを入手することもできる

また、本作では「ストーリーモード」以外に、複数人で協力プレイが可能な「レイドモード」や、ハイスコアを目指す「ガラスの迷宮」など、複数のモードを楽しめるようになっている。

【レイドモード】

最大4人で協力してボスに挑むモード

対戦するボスは毎週変更される

【ガラスの迷宮】

パーティを編成し、各ステージを攻略してハイスコアを目指す。

そのほかのモードとしては、次々と湧き出るモンスターを倒していくサバイバルモード「塔のひずみ」や、正式リリース後に実装予定している6人協力プレイの「チャンピオンズレイド」といったコンテンツが存在する。

個性豊かなクッキーたち

本作では、物語の主人公である「勇敢なクッキー」をはじめ、多くのプレイアブルクッキーが登場する。各クッキーは様々なモチーフを取り入れたユニークな名前が付き、見た目だけでなく、それに付随した能力も多種多様だ。

【チェリー味クッキー】

爆弾を投げて攻撃する中距離攻撃が得意なクッキー

【ツイストドーナツ味クッキー】

敵を自動攻撃するタレットを設置できるクッキー。他のクッキーに切り替えても設置したタレットが維持されるので、攻撃の手数を増やしやすく、筆者はかなり使いやすく感じた

それぞれのクッキーには「アタッカー」、「サポーター」、「エレメンター」と呼ばれるの3つの役割(ロール)があり、チーム構成が戦略性を大きく左右する。

□ 3つの役割一覧

・ アタッカー :様々なスキルでモンスターにダメージを与えるロール。モンスターに大ダメージを与えられるエレメントゲージを簡単に溜めることができる。

・ サポーター :味方の保護や、モンスターの弱体化をおこなうロール。回復、シールド、バフなどの様々な効果で味方を援護してくれる。

・ エレメンター :モンスターに大ダメージを与えられるエレメントゲージを溜めるためのエレメントマークを付与することができるロール。ただし、エレメンターはエレメントゲージを溜めるのが難しい。

また、クッキーには「火」、「水」、「地」、「風」、「光」、「闇」の6属性が設定されており、適切なクッキーを選ぶことで有利に戦いを進められる。属性相性を考えた戦略的なプレイが求められるのも本作の大きなポイントだ。

ステージにあった属性のクッキーを使用することでダメージなどにボーナスを得ることができる

クッキーにはもちろん育成要素もある。ステージクリアで入手できる経験値でのレベルアップや、装備やアーティファクトの装着などでクッキーを強化できる。強化することでHPや攻撃力の上昇はもちろん、アーティファクトの組み合わせで追加効果が発動する要素などもあり、育成の幅が広い。リリース時には20体以上のクッキーがプレイアブルとして登場予定だ。

レベルを上げることでクッキーの戦闘力が大幅に上昇する

武器や防具を装備させることで、クッキーのHPや攻撃力が上昇する

アーティファクトは装備することでクッキーに特殊な効果を追加させることができる

豪華声優陣が参加!

本作では、日本語版の吹き替えに豪華な声優陣が参加している。シリーズファンはもちろん、アニメやゲーム好きなら思わず耳を傾けたくなるキャストが勢揃いしており、各クッキーの個性を引き立てている。

【勇敢なクッキー(CV: 竹内順子さん)】

「NARUTO -ナルト-」のうずまきナルト役、「ONE PIECE」のサボ役など、多くの少年キャラを演じてきた竹内順子さんが、勇敢で前向きな主人公を熱演。少年漫画のヒーローらしい声が、本作の冒険をさらに盛り上げる

【ツイストドーナツ味クッキー(CV: 小林由美子さん)】

「クレヨンしんちゃん」の野原しんのすけ役でおなじみの小林由美子さんが担当。感情豊かなツイストドーナツをみることができる。

その他のクッキーにも実力派声優たちが命を吹き込んでおり、それぞれのクッキーの個性や魅力がより際立つ演出となっている。ボイス付きのセリフやバトル時の掛け声が臨場感を生み出し、ゲーム体験を一層引き立てている。お気に入りのクッキーを見つけて、その掛け合いやボイス演出を楽しむのも、本作の大きな魅力のひとつだ。

「クッキーラン:冒険の塔」は、シリーズの魅力をそのままに、3Dアクションとして進化した意欲作だ。戦略的なバトル、個性豊かなクッキー、そして充実のマルチプレイコンテンツなど、正式リリースが待ち遠しい作品であることは間違いない。ぜひ、今後の情報に注目してほしい!

CookieRun(R) (C) 2024 Devsisters Corp. All Rights Reserved. Developed by OVENGAMES Inc. (C) Yostar, Inc. All rights reserved.