【NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES】3月8日10時 プレミア公開

プライム1スタジオは、動画「NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES」を3月8日10時よりプレミア公開する。

本動画は、同社が手がける新作スタチュー(ポリストーン製の彫像)を世界に先駆けて発表する、最大級のオンライン造形エンターテインメントとなっており、今回は「巨神と機械」をテーマに、映画、ゲーム、アニメといった多彩なジャンルから驚きの発表を用意している。

バーチャルプロダクションなど最先端技術を駆使した、映画を思わせる迫力の映像で公開を予定しており、作品・キャラクターの生みの親である、クリエイターの独占インタビューと共に楽しむことができる。

┏━━━━━━━━━━━━━━┓

⠀⠀⠀NEXT LEVEL SHOWCASE XIII:

⠀ AGE OF TITANS AND MACHINES

┗━━━━━━━━━━━━━━┛#プライム1スタジオ が贈る、

世界最大級の造形エンターテインメント

「NEXT LEVEL SHOWCASE」シリーズ🗯



最新作『NEXT LEVEL SHOWCASE XIII:

AGE OF TITANS… pic.twitter.com/HccDqNrFL6 - Prime 1 Studio (プライム1スタジオ) (@Prime1Studio) February 28, 2025

【NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES | ティザー映像 | Prime 1 Studio】

※掲載画像は2024年11月公開の『XII: WORLD OF LIGHT AND CHAOS 後編』