¡ÚÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Î¤ß¤µ¤Á¤§¡¼¤¯¡ÛÁýËÜ°É¼îÁª¼ê¤¬Á°Àá¤ÎÂçÂ¼¤Ç£²¾¡¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£±ÅÙ¤âÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤í¤½¤í±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ÊÀÚ¼Â¡Ä¡Ë¡£¥ß¥¹Åì¥¹¥Ý£²£°£²£±¤ÎÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£
¡¡£±·î¡¢£²·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ô¥Ã¥È²òÀâ¡¢Î¢²òÀâ£Í£Ã½Ð±é¤ÇÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¤Î½ÐÄ¥¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿£²¤«·î¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¿ôÆü¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£º£¤Ï¾¯¡Á¤·¤À¤±¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥È²òÀâ¤¬£±¥ì¡¼¥¹½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¡¢ºÙ¤«¤¤ÌÜÉ¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·Ç¤²¤Æ½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥È²òÀâ£Í£Ã¤Ï£³·îËö¤Þ¤Ç¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Ä¤ê£²Àá¡¢Á´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È°Ê³°¤Ç¤ÏÀ±Æà½Ð±é¤ÎË¶¶¶¥ÎØ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÇÛ¿®¤ËÎëÌÚÀ®ÈþÁª¼ê¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ±Æà¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡£¤´ËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö£´¥«¥É¤ÎÀ®ÈþÁª¼ê¤ÏÌÂ¤ï¤ºÆ¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ÆÌ´¤Î¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢º£·î¤ÎÃíÌÜ¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤ÎÁýËÜ°É¼îÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Á°Àá¤ÎÂçÂ¼º®¹çÀï¤Ç¡Ö¤ª¤Ã¡ª¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿£±£³£´´üÀ¸¤Ç¤¹¡££³ÆüÌÜ£²£Ò¡¡£±¼þ£²£Í¤Ç£³ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýËÜÁª¼ê¤Ï£´ÈÖ¼ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹À¥¾µüÁª¼ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤ëÁö¤ê¤Ç£³Ãå¡ª¡¡Ëü½®¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â£ÁµéÁª¼ê¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë»Ñ¤Ë¡Ö½é¾¡Íø¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È¤½¤ÎÀá¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£µÆüÌÜ£±£²£Ò¤Ç£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ½é£±Ãå¡ª¡¡Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡¢ÍâÆü¤Î£¶ÆüÌÜ£±£²£Ò¤Ç¤âÆ±¤¸£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡££±¼þ£²£Í¤Ï´îÂ¿¿Ü°ÉÆàÁª¼ê¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤Î£²¾¡ÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¾¡Î¨¤¬¥°¥°¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁýËÜÁª¼ê¤Î¼¡Àá¤«¤é¤ÎÁö¤ê¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÁýËÜÁª¼ê¤Ï£³·î£±£´Æü¤«¤é£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ¸µ¡¦°²²°¤Î°ìÈÌÀï¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÁýËÜÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤òà¤Á¤§¡¼¤¯á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡££²¡¢£³Ãå¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¹âÇÛÅö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡¡À±Æà¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡££³·î£±Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê³°¸þÈ¯Çä½ê¡Ö¥»¥ó¥×¥ë¥Ô¥¢¡×¤Ë¤ÆÊ¼¸Ë»ÙÉô¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡ªµÈÀî¸µ¹ÀÁª¼ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î£Í£Ã¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¡£Æôºê£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤ò£²Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿µÈÀîÁª¼ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âà¤Á¤§¡¼¤¯á¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª