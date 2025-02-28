AmazonスマイルSALE開幕。Fire TV Soundbar Plusが26800円、Fire TV Stick HD 4880円
Dolby Atmos対応サウンドバー「Fire TV Soundbar Plus」
Amazonは28日「Amazon スマイルSALE 新生活」を開始した。期間は3月4日23時59分まで。Amazonデバイスもセール対象になっており、28日10時に編集部が確認したところ、Dolby Atmos対応サウンドバー「Fire TV Soundbar Plus」が23% OFFの26,800円、「Fire TV Stick HD」が30% OFFの4880円で販売中。
Fire TV Stick 4K、Fire HD 10 タブレットなどもセールになっているほか、スマートスピーカーのEchoシリーズも最大54% OFFになっている。
またAmaoznポイントを最大5,000ポイント還元するポイントアップキャンペーンも開催。21日12時～3月3日23時59分の期間中にキャンペーンにエントリーの上、対象期間中に合計10,000円以上注文すると、所定のAmaoznポイント(期間限定ポイント)が最大5,000ポイント還元される。
還元率はプライム会員の追加還元分に加え、Amazon Mastercardでお買い物で最大＋3％(Amazon Mastercardの通常還元率2％を含む)、ユーザーにあわせてセレクトされた商品カテゴリーの購入でさらにポイント還元率がアップする。購入対象期間など、詳細はキャンペーンページまで。