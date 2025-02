ファミリーマートに、おいしさイナズマ級の「ブラックサンダー」コラボスイーツ全10種が登場。

ザクザク食感のスイーツがファミマに襲雷(しゅうらい)するほか、白黒が選べる「たべる牧場ミルク」やドーナツ、パイなどのパンも新登場します☆

ファミリーマート「ブラックサンダー」コラボスイーツ2025

発売日:2025年3月4日(火)より順次

販売店舗:全国のファミリーマート約16,200店

ファミリーマートから、有楽製菓の定番お菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした10種類の新スイーツが登場。

デザート・パン・焼き菓子・アイスなど、新スイーツ全9種類と「ブラックサンダー」をオマージュした、公式ライバル「ブロックサンダー」の新スイーツ1種類が発売されます☆

有楽製菓の「ブラックサンダー」は、「おいしさイナズマ級!」のキャッチコピー通り、圧倒的ザクザク感で広く愛されているロングセラーチョコレート菓子です。

ファミリーマートでは「ブラックサンダー」とのコラボスイーツが、フラッペ・デザート・焼き菓子などのカテゴリーで、継続的に発売されています。

2025年はラインナップを全10種類に拡大し、新しくパンのカテゴリーでもコラボスイーツが発売されるほか、より“ザクザク感”をアップさせてリニューアル☆

また、ファミリーマートの大人気シリーズ「たべる牧場」からは、「白いブラックサンダー」を使用したアイスが初登場。

「たべる牧場ブラックサンダー」と「たべる牧場白いブラックサンダー」の食べ比べで、味の違いを楽しむことも可能です。

そして、2021年3月から発売されている「ブラックサンダー」公式ライバルスイーツ「ブロックサンダー」第5弾も登場します!

第5弾として発売する「ブロックサンダー史上最も黒すぎ!!」は、具材にココアクッキーやチョコチップなど、黒さが際立つものを選定。

とことん【黒】にこだわり、「ブロックサンダー」史上最も真っ黒に仕上げられています☆

ブラックサンダーチョコクッキーシュー

発売日:2025年3月4日(火)

価格:230円(税込)

地域:全国

過去に発売された「ブラックサンダーチョコクッキーシュー」より、ザクザク食感がアップ。

シュー生地の上にクッキー生地をしぼり、ブラックサンダーらしいゴツゴツの見た目に仕上げられています!

ブラックサンダーザクモチチョコクレープ

発売日:2025年3月11日(火)

価格:248円(税込)

地域:全国

ファミリーマートの「ブラックサンダー」コラボで初登場となるクレープ。

ココアクランブルとホイップクリームが、黒いクレープ生地に包み込んであります。

また、ココアクランブルにはチョココーティングをほどこし、ザクザク食感を表現しているのもポイントです☆

ブラックサンダーザクザクチョコクッキーサンド

発売日:2025年3月4日(火)

価格:込258円(税込)

地域:全国

これまでよりも、さらにザクザク食感が増した「ブラックサンダーザクザクチョコクッキーサンド」

ココアクッキーとチョコクランチをトッピングし、チョココーティングしたザクザク食感の生地に、チョコクリームとブラックココアが挟んであります。

ブラックサンダークッキードーナツ

発売日:2025年3月4日(火)

価格:185円(税込)

地域:全国(沖縄県を除く)

新登場の「ブラックサンダークッキードーナツ」は「ブラックサンダー」をイメージした、ザクザクした食感のクッキードーナツ。

クッキードーナツの生地はココアパウダーとチョコを配合し、ココアクッキーとコーティングチョコをかけています☆

ブラックサンダータルトパイ

発売日:2025年3月4日(火)

価格:185円(税込)

地域:全国(沖縄県を除く)

チョコ味のパイ生地でチョコクリームを挟み込んだ「ブラックサンダータルトパイ」も、新登場の「ブラックサンダー」コラボスイーツ。

底面にタルト生地を合わせて焼き上げ、上にはココアクッキーが全面にトッピングされています。

さらに、上からコーティングチョコをかけ、「ブラックサンダー」の味とザクザク感を表現しています!

たべる牧場ブラックサンダー

発売日:2025年3月4日(火)

価格:335円(税込) ※一部地域では価格が異なります

地域:全国

「ブラックサンダー」をイメージしたファミリーマートの「たべる牧場」は、上段にココアクッキーをのせたチョコソース巻きのミルクアイス、中間はココアクッキーを使用。

下段のチョコアイスは、チョココーティングしたザクザク食感のプレーンクッキーを混ぜ込み、味や食感の違いを楽しめる組み合わせです。

また、新しく天面のチョコソースと中間のココアクッキーを加え、より「ブラックサンダー」感を楽しめるスイーツに仕上げられています☆

たべる牧場白いブラックサンダー

発売日:2025年3月4日(火)

価格:335円(税込) ※一部地域では価格が異なります

地域:全国

「たべる牧場ブラックサンダー」に加え、今回新しく登場する「たべる牧場白いブラックサンダー」は、北海道土産の定番「白いブラックサンダー」をイメージ。

上段はコクのあるミルクアイス、中間はプレーンクッキー、下段はホワイト チョココーティングしたザクザク食感のココアクッキーを混ぜ込んだホワイトチョコ味アイスの組み合わせです!

ブラックサンダーフィナンシェ

発売日:2025年3月

価格:240円(税込)

地域:全国

チョコがけ前のブラックサンダーを乗せて焼いた「ブラックサンダーフィナンシェ」は、ザクザク食感が楽しい味わい。

フランス産発酵バターとアメリカ産二度挽きアーモンドパウダーを使用した、フィナンシェらしい風味とチョコレートの甘さがマッチしています。

そして、ブラックココアを使った、真っ黒な見た目が特長です☆

ブラックサンダーフロランタン

発売日:2025年3月4日(火)

価格:185円(税込)

地域:全国

過去に販売したときより、「ブラックサンダー」に使用しているココアクッキーとビスケットクラムの配合を増量した「ブラックサンダーフロランタン」

生地もキャラメルも黒くして「ブラックサンダー」のような見た目を再現し、ザクザク食感がアップしています!

ブロックサンダー史上最も黒すぎ!!

発売日:2025年3月4日(火)

価格:130円(税込)

地域:全国

ブラックサンダーの公式ライバル商品「ブロックサンダー」が、史上最も黒くなって登場します。

黒さ際立つ素材を使用し、「真っ黒」に仕上げるため、黒さへのこだわりを徹底。

2種類のココアクッキーやチョコチップなどを使い、ココアクッキーは異なる食感のものが使用されています。

よりザクザク食感がアップし、新商品も加えた全10種類の「ブラックサンダー」コラボスイーツ。

ファミリーマートの「ブラックサンダー」コラボスイーツは、2025年3月4日より順次発売です!

