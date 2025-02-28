µ¯¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤5ÂçÍýÍ³
µ¯¶È¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡È¿´¹½¤¨¡É¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§kapinon¡¿PIXTA¡Ë
¶áÇ¯¡¢Éû¶È²ò¶Ø¤ä¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¤Þ¤Þµ¯¶È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ¯¶È¤ò»Ö¤¹¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö»Ï¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤¯½àÈ÷¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¡¢±ä¤Ù6Ëü¿Í¤Îµ¯¶È¤ò¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿·°æ°ì»á¤Ï¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇ¤âÌñ²ð¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·°æ»á¤Î¿·Ãø¡Ø²ñ¼Ò°÷¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤é·î30Ëü±ß¤ò²Ô¤°µ¯¶ÈË¡¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤Î¾å¡¢µ¯¶È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤5ÂçÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯¶È¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨
µ¯¶È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤ÉÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤¯5¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ÊËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤¤¡¦»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ¡¦²ð¸î¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡ÊÃù¶â¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¦Í»»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤¬ÉÝ¤¤¡Ë
¡¦¥¹¥¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ê»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë
¡¦°ÍÂ¸¿´¡ÊÅú¤¨¡¿»Ø¼¨¤¬¤Û¤·¤¤¡¦»¨ÍÑ¤¬ÌÌÅÝ¡Ë
¡¦¡ÊºÙ¤«¤¤¼êÂ³¤¤ä²ñ·×¤Ê¤É¡Ë¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦ºá°´¶¡Ê»ä¤Ê¤ó¤«¤¬¡Ä¡Ä¡Ë
¡¦´°àú¼çµÁ¡Ê¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¦¤Þ¤ÀÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¡¦º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¦¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Ï¡È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ÔÆ°¤òÁË³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌäÂê¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¦½Ö´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸Íè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ËèÄ«¤Î½Ð¶Ð½àÈ÷¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÀè¤ËÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤ÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¶¡¤¬¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¹â¹»¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¼¡¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬À®¿Í¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦±Ê±ó¤Ë¡È¤½¤Î»þ¡É¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¦¤¹¤ë¤ËÀèÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤
³Î¤«¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¡¢¤´¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¡¢µ¯¶È¤è¤êÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«Ä¾¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»Å»öÆü¤ÎÄ«¡Ê½Ð¶ÐÁ°¡Ë¤Î»È¤¤Êý
¡¦»Å»öÆü¤ÎÃë¡ÁÌë¡Ê»Å»öÃæ¡Ë¤Î»È¤¤Êý
¡¦»Å»öÆü¤ÎÌë¡Êµ¢Âð¸å¡Ë¤Î»È¤¤Êý
¡¦µÙÆü¤Î»È¤¤Êý
ËèÄ«¡¢µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤Ê¤Î¤Ï½½Ê¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¡¢10Ê¬Áá¤¯µ¯¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¿²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ò±ó¤¯¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î10Ê¬¤Ç¡¢¡º£Æü¡¢µ¢Âð¸å¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¢²¿»þ¤òÌÜÉ¸¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î2¤Ä¤ò·è¤á¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ËÜ¶È¤¬Ë»¤·¤¤
»Å»öÃæ¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æµ¢¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î°û¤ß²ñ¤¬¤¢¤ë¡¢»Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Å»ö¤Ï¸º¤é¤º¡¢¼«Âð¤Ë»Å»ö¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍµëµÙ²Ë¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢Å¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Îº£¤ÏÄ¶¿Í¼êÉÔÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢40Âå¡¢50Âå¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾¿¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ì¤ÐÁá¤¯µ¢¤ì¤ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌá¤»¤Ð¥à¥À¤¬¾Ê¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢AI¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢²þÁ±°Æ¤ò¾å»Ê¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÒÆâ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÀ¤¤«µ¯¶È¤«¡©Í¥Àè¤¹¤Ù¤¤â¤Î
ºÇ¶á¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê²ñ¼Ò°÷¤¬¡Ö½ÐÀ¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢µëÎÁ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢´ÉÍý¿¦¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦--¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¾º³Ê¤òÃÇ¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÃ²¤«¤ï¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢ÏÃ¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ë½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëI¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤ä½ÐÄ¥¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ç¾ºµë¤â¤Ê¤¯¡¢Éû¶È¤òÌÛÇ§¤µ¤ì¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢µ¯¶È½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤Æ¤â¼ÒÆâ¤Ë´íµ¡´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å»Ê¤â¼ÒÄ¹¤âÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¼ºË¾¡£¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿I¤µ¤ó¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¤á¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëA¤µ¤ó¤Ï¡¢¸·¤·¤¤±Ä¶ÈÀ®ÀÓÁè¤¤¤äÇÉÈ¶Áè¤¤¤ËÈè¤ì¡¢µ¯¶È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¼Ìë»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¾å»Ê¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÌµÍý¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤º¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëµ¯¶È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Çµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ë½ÐÀ¤¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â1¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë
¤µ¢Âð¸å¤ÈµÙÆü¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
µ¢Âð¸å¤Î»þ´Ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤â¤·¤¿¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤äÃ¶Æá¤µ¤Þ¡¢±ü¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¡£»Ò°é¤Æ¡¢²ð¸î¡¢²ÈÄí´Ä¶¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¡¢ÈÕ¼à»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢ÍâÄ«10Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦1»þ´ÖÁá¤¯¿²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î30Ê¬ÄøÅÙ¤ò¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¶È³¦¤ÎYouTube¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÙÆü¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤ÈÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡¢ÍÑ»ö¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç1¡Á2»þ´Ö¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤ÐÈ¾Æü¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Æü¡¹¤ÎµÁÌ³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤ª¤è¤½3½µ´Ö¡¢¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¯¶È½àÈ÷¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»þ´Ö°Ê³°¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ÉÔÂ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁªÂò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤½¤â¤½¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤âµ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤Èº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡Ê¼Ú¤ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡Ë¤È¤â¡¢¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ê¤é¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤Ã¤ÆÉô²°¤òÀ°Íý¤·¡¢µ¯¶È½àÈ÷Éô²°¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Åú¤¨¤ä»Ø¼¨¤¬¤Û¤·¤¤°ÍÂ¸¿´¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢µ¯¶È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢ËÜ¶È¤Î¤ª»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯¶È¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¦»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»¨ÍÑ¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«Íê¤á¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤¢¤²¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢³°ÃíÀè¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£³°Ãí¤¹¤ì¤ÐÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÉ¬Í×¤ÊÅê»ñ¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦ºá°´¶¤â¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿É¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¿´ÇÛ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÔÆ°¤ò½¬´·²½¤¹¤ëºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±
º£¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤¬¡È½¬´·²½¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿¡×¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¤Èµ¯¶È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Áá¤¯¤½¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¿·°æ °ì ¡§ µ¯¶È18¥Õ¥©¡¼¥é¥àÂåÉ½¡Ë