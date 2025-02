ザ・リッツ・カールトン大阪にて、ホテルでラグジュアリーに楽しめる、ストロベリーシーズンのアフタヌーンティーとランチ&アフタヌーンブッフェを開催。

ブッフェの「ストロベリーステーション」では、フレッシュな苺を心ゆくまで堪能できます☆

ザ・リッツ・カールトン大阪「アフタヌーンティー/ランチ&アフタヌーンブッフェ」

期間:2025年3月1日(土)〜5月6日(火)

ザ・リッツ・カールトン大阪に、ランチ&アフタヌーンブッフェ「ストロベリーガーデン」と「ストロベリーアフタヌーンティー in ブリティッシュレジデンス」が登場。

ランチ&アフタヌーンブッフェ「ストロベリーガーデン」は、1階イタリア料理「スプレンディード」で開催されます。

「ストロベリーアフタヌーンティー in ブリティッシュレジデンス」は、1階「ザ・ロビーラウンジ」にて提供。

どちらも苺を堪能できる、春にぴったりな内容です!

ランチ&アフタヌーンブッフェ「ストロベリーガーデン」

時間:

・ランチブッフェ11:30 p.m.〜2:00 p.m. (平日限定)(120分制)

・アフタヌーンブッフェ 2:30 p.m.〜5:00 p.m. (120分制)

価格:

平日 大人 1人 7,000円(税・サ込)/お子様 3,500円(税・サ込)

土日祝 大人 1人 7,500円(税・サ込)/お子様 3,750円(税・サ込)

※お子様は6歳〜12歳、未就学のお子様は無料

場所:イタリア料理「スプレンディード」(1階)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約)10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

アフタヌーンブッフェ メニュー:

【ストロベリーステーション】・フレッシュ苺2種・チョコレート ファウンテン・ホイップクリーム・バニラアイスクリーム・バニラカスタード・ヘーゼルナッツカスタード・求肥・はちみつ・抹茶パウダー・アーモンド・ヘーゼルナッツ・シトラスマドレーヌ・ホワイトチョコレート・キャラメルチョコレート・ライスクリスピー・コーンフレーク【スイーツ】・フィナンシェヘーゼルナッツ・マシュマロストロベリー・クッキーストロベリースノーボール・ストロベリートラベルケーキ・ライムストロベリーティグレ・チェリークラフティ―・ケーキオレンジストロベリー・クッキーストロベリージャム・パンナコッタココナッツストロベリー・ストロベリーマンゴーペッパー・パンナコッタグレープフルーツストロベリー・ケーキほうじ茶ココナッツ・ケーキ柚子ストロベリー・ケーキアーモンドストロベリー・パンナコッタブラックベリーティー・ロリポップピーカンプラリネ・ケーキチャイティーストロベリー・パンナコッタほうじ茶ストロベリー・シューアーモンドジャンドゥーヤ キャラメライズアーモンド【セイヴォリー(一例/随時新メニューとの入れ替え)】・ミネストローネ・ハマチクルード ハーブサラダ・苺のブッラータ・パスタボロネーゼ・トマトタルタルブルスケッタ・苺サラダ ルッコラ パルメザン・ゴルゴンゾーラ・プロヴォローネ・ミモレット・モッツァレラ・モルタデッラ・スモークチキン・コッパ・シチリア風 パスタサラダ・キヌアカプレーゼサラダ【ライブデザート】・ストロベリー大福【ドリンク】・スパークリングワイン・ザ・リッツ・カールトン大阪オリジナルブレンドティー など11種

2015年にスタートし、毎年大好評を博しているザ・リッツ・カールトン大阪の「ストロベリーアフタヌーンブッフェ」は、2025年で11シーズン目。

今回は「ストロベリーガーデン」をテーマに、フレッシュストロベリーが存分に堪能できる「ストロベリーステーション」が初登場します☆

フレッシュ苺2種をブッフェスタイルで提供するので、新鮮な苺のみずみずしい果汁と品種ごとに異なる甘みや酸味のバランス、風味の違いを満喫。

さらに、シェフおすすめのトッピングを15種も取り揃え、苺の新たな楽しみ方を提案してくれます。

フランスの伝統的なケーキ「フレジエ」をイメージし、2種のカスタードクリームを用意。

そのほか、シャンテリー(生クリーム)やチョコレートファウンテン、抹茶パウダーにナッツなどが苺の魅力を引き出します!

自分だけの楽しみ方も見つける面白さも体験できるブッフェです。

また、カクテルグラスに好みの食材を盛り付け、オリジナルのパフェづくりも楽しめます☆

スイーツは様々な食材と苺とのコンビネーションにこだわり、シェフ フレデリックによる20種を用意し、味わいの可能性を追究。

柚子やライム・オレンジ・マンゴー・グレープフルーツなどフルーツとのハーモナイズに、ほうじ茶やチャイ・ブラックペッパーなど、意外性のある食材と組み合わせもあります。

ストロベリーパンナコッタにマンゴーピュレ・マンゴー・ミントを添え、ブラックペッパーでスパイスアップし、様々なフレーバーとの妙を堪能できるのは「ストロベリーマンゴーペッパー」

香り高いチャイティークリームやリッチなヘーゼルナッツと、苺のさわやかな酸味が相性の良い「ケーキチャイティーストロベリー」もあり、バリエーション豊かです!

ライブデザートには「ストロベリー大福」が登場。

スポンジ・生クリーム・苺ゼリー・フレッシュ苺をふんわりソフトな求肥で包み、各素材の味わいが渾然一体となったおいしさです。

セイヴォリーには、イタリア・シチリア島出身の料理長ナタレ アレッシオ・ラ バルベラが手掛ける、約15種の品々をラインナップ。

「ミネストローネ」「シチリア風 パスタサラダ」「トマトタルタルブルスケッタ」「パスタボロネーゼ」といった、本場イタリア仕込みのメニューも登場します。

ほかにも、フレッシュ苺を使った「苺のブッラータ」「苺サラダ ルッコラ パルメザン」など、ユニークなメニューも☆

また、ランチでも旬の苺を存分に味わいたいという要望に応えて、平日限定「ランチブッフェ『ストロベリーガーデン』」もスタート。

パスタやピザを含む、豊富なセイヴォリーを用意し、食事として満足できる内容です!

ストロベリーアフタヌーンティー in ブリティッシュレジデンス

期間:2025年3月7日(金)〜5月6日(火)

時間:12:00 p.m. 〜 7:00 p.m.

価格:

・ストロベリーアフタヌーンティー in ブリティッシュレジデンス 7,500円(税・サ込)

・ザ・リッツ・カールトン シグネチャーアフタヌーンティー 12,000円(税・サ込) ※グラスシャンパーニュ、お土産のマカロン3個付き

場所:ザ・ロビーラウンジ(1階)

予約:電話 06-6343-7020(レストラン予約)10:00 a.m.〜7:00 p.m.、Web

メニュー:

【スイーツ】・ストロベリージュレ 抹茶シャンティ―・シューアーモンドジャンドゥーヤ、キャラメライズ アーモンド・ケーキ柚子ドゥルセクリーム ストロベリー・パンナコッタほうじ茶 ヴァニラストロベリージャム・パンナコッタストロベリー ココナッツクランチ・ヘーゼルナッツフィナンシェ・レーズンスコーン・プレーンスコーン・クロテッドクリーム・ストロベリージャム【セイヴォリー】・ローストビーフと桜マスカルポーネチーズのサンドウィッチ・新玉葱のブランマンジェ ファルファッレと菜の花のジェノベーゼ・ブリニでサンドしたスモークサーモンムースとキャビア・桜エビと色々な豆のキッシュ【ドリンク】・ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルブレンド・ロイヤルミルクティー・スプリング ダージリン・ストロベリークレーム・カモミール

ホテル全体の空間を彩る、ジョージアンスタイル(18世紀にイギリスで展開された建築様式)の優雅な雰囲気が漂う1階「ザ・ロビーラウンジ」では「ストロベリーアフタヌーンティー」を用意。

英国貴族の邸宅を思わせる空間と特別なアフタヌーンティーの優雅な共演です!

ロビーの豪華なペルシャ絨毯やチェコ産のクリスタルシャンデリア、イタリアからの大理石が敷き詰められた床、暖炉などが醸し出す貴族の邸宅のような空気感。

つながりを持たせながら、チッペンデールスタイル(トーマス・チッペンデールにより作られた18世紀スタイルの家具)の家具を随所にちりばめ、壁には「貴婦人の肖像画」が装飾されています。

時を越えて、永続的に息づく人生の豊かさや質の高さを感じさせる、気品あふれる空間を創り出している場所です☆

そんなラグジュアリーで非日常的な雰囲気の「ザ・ロビーラウンジ」で味わうのは「ストロベリーアフタヌーンティー in ブリティッシュレジデンス」

エグゼクティブペストリーシェフ フレデリック・モローが手掛けるスイーツでは、すべてのメニューに苺がちりばめられています。

「ケーキ柚子ドゥルセクリーム ストロベリー」のドゥルセクリームは、塩キャラメルのような独特のコクが印象的。

柚子のフレッシュな印象と苺の甘い香りが加わった、甘美なハーモニーを表現した一品です!

「ストロベリージュレ 抹茶シャンティ―」は、抹茶のほろ苦さといちごの甘い香り・酸味のコンビネーションが楽しるメニュー。

季節のセイヴォリーやスコーンとともに提供するアフタヌーンティーで、苺の様々な味わいを表現しています☆

ホテルで優雅に楽しむ、苺を存分に味わい尽くすランチ&ブッフェとアフタヌーンティー。

ザ・リッツ・カールトン大阪の「アフタヌーンティー/ランチ&アフタヌーンブッフェ」は、2025年3月1日〜5月6日まで順次提供です☆

※メニュー内容は当日の仕入れ状況等により異なります

※写真はイメージです

