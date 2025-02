BTS J-HOPE「Sweet Dreams (feat. Miguel)」コンテンツ公開スケジュールを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BTS J-HOPE「Sweet Dreams (feat. Miguel)」MVは3月7日14時公開!

BTSのJ-HOPEが、BTS公式SNSにデジタルシングル「Sweet Dreams (feat. Miguel)」のコンテンツ公開日程を盛り込んだスケジューラを掲載した。

青空の上に浮かぶフロッピーディスクに、様々な日程が書かれている。

J-HOPEは2月28日~3月2日に開かれるコンサート『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in SEOUL』で「Sweet Dreams (feat. Miguel)」のステージを先行公開し、カムバックへの勢いをいっそう加速させる予定。以後、3月3日・4日にコンセプトフォト、5日・6日には新曲のオフィシャルMVティザーが順次公開される。

新曲発表前日である3月6日には、月の絵文字が描かれている。J-HOPEはこの日、ファンと交流する特別な時間を準備しているとのこと。また、3月11日と14日にもそれぞれ「Coming soon」という言葉でサプライズコンテンツを予告している。

新曲とMVは3月7日14時に公開される。 同日、J-HOPEは13時からオフラインファンイベント『Sweet Dreamland』を開き、ファンとともに新曲発表を迎える。BTSのデビュー日である6月13日に合わせて613人を現場に招待するという点が特別だ。今回のイベントは、グローバルスーパーファンプラットフォームのWeverseで独占ライブ配信される。

その他にも多数のバラエティ番組に出演し、活発な活動を続ける。

J-HOPEの新曲「Sweet Dreams (feat. Miguel)」は、愛したい、愛されたいという想いを込めたセレナーデ。米国大衆音楽授賞式『グラミー賞』で受賞したR&B代表歌手ミゲルがフィーチャリング参加している。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sweet Dream(feat. Miguel)」

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/