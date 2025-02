■高橋海人がエトロのファッションショーに出席「圧倒的な生命力としなやかさがそこにはあって、目と心を奪われた」

【画像】“漢”らしい黒スーツ姿の高橋海人/少女時代スヨンとの2ショット【動画2本】インタビュー/高橋&スヨンの2ショット撮影中の様子

King & Princeの高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)が、2月27日20時(現地時間)にイタリア・ミラノで行われたETRO(エトロ)の2025年秋冬コレクションのファッションショーに出席。会場で撮影した写真を自身のInstagramで公開した。

高橋は、ブランドを象徴するペイズリー柄のジャケットをはじめ、全身をブラックでコーディネートしたスタイルで登場。片方の耳にだけ付けられた大きなピアスもポイントになっている。『ELLE JAPAN』のSNSで公開されたインタビュー動画では、コーディネートのポイントについて「さんずいの“漢”らしさを表現したくて黒(にした)」と明かしている。

高橋が公開した写真は4枚。1枚目は会場に佇む高橋の全身ショット、2枚目はモデルのテイラー・ヒルとの2ショット、3枚目は少女時代のスヨンとの2ショット、4枚目はエトロのクリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォとの2ショット、そして最後は、ポケットに手を入れた高橋のバストアップショットを投稿し、「It was such an amazing show!!」「目の前で揺れる、ETROという名のアート。圧倒的な生命力としなやかさがそこにはあって、目と心を奪われながら、「明日どんな服を着よう!」と、楽しみになっていました。」と、ショーの感想を綴った。

SNSでは「ブラックコーデ色気あってカッコいい」「大好きなスヨン様と海ちゃんが 眼福」「美女と並んでも引けを取らない美しさ」「推しがかっこよすぎ」「黒スーツかっこいい!」など様々な反響が寄せられている。