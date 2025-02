ATEEZ¡ØCREA¡Ù´Ú¹ñÆÃ½¸¹æÉ½»æ¤Ë¹ßÎ×¡ª¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°áÁõ¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■インタビューでは、メンバーがおすすめの韓国のカルチャースポットも紹介

ATEEZが3月7日に発売される『CREA』2025年春号「韓国特集」通常版にて初表紙に抜擢されたことが明らかとなった。

解禁された表紙ではシックでスタイリッシュなハイブランドの衣装を完璧に着こなし。それぞれの個性がいっそう際立つ一方で、落ち着きながらも圧倒的なカリスマ性を放ち、魅惑的な表情を浮かべ椅子に座っているメンバーが印象的だ。

誌面には、クールな集合カットから相性抜群なペアカットまで、メンバーの魅力が最大限に引き出された完全撮り下ろしフォトが掲載。ATEEZならではの雰囲気を様々な角度から堪能することができる。

また、インタビューでは、お互いを深掘りしたペアトークやチームへの想いに迫ったグループトークから、メンバーがおすすめする韓国のカルチャースポットまで、ATEEZはもちろん韓国の魅力までたっぷり詰め込まれた必読の内容となっている。

通常版では中面10ページに加え、付録としてメンバー直筆プリントメッセージ入りのスペシャルPHOTO CARDも封入。ぜひ手に取ってチェックしてみよう。

ATEEZは、日本初となるファンミーティングの追加公演が神戸にて開催決定。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

※メイン写真:CREA2025年春号

書籍情報

2025.03.07 ON SALE

『CREA』2025年春号「韓国特集」通常版

リリース情報

2024.12.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Ice On My Teeth (English Ver.)」

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/