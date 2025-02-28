目黒蓮、MINAら『FENDI』100周年ショーに集結 世界のセレブと華やかに祝福
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド『フェンディ』（FENDI）が26日（現地時間）にミラノのショールームで『2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクション』を発表。創業100周年の幕開けとなるショーには、世界各国のセレブリティが集結し、華やかな祝祭の場となった。
【全身ショット】圧倒的オーラ…FENDIコーデを着こなす目黒蓮
日本からは、フェンディ ジャパンブランドアンバサダーを務めるTWICEおよびMISAMOのメンバー・MINA、ジャパンメンズブランドアンバサダーのSnow Man・目黒蓮が特別参加した。
さらに、俳優のソン・ヘギョ（Song Hye Kyo）や、ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）のメンバーのバンチャン（Bang Chan）、グローバルガールズグループ(G)I-DLEのメンバーのウギ（Yuqi）など、各国のブランドアンバサダーがショーに駆け付けた。
会場には、俳優のサラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、エリザベス・オルセン（Elizabeth Olsen）アシュリー・パーク（Ashley Park）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、俳優のマット・ボマー（Matt Bomer）、など豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、モデルのビアンカ・バルティ（Bianca Balti）、サッカー選手のパウロ・ディバラ（Paulo Dybala）など各界の華麗なゲストが、コレクションの発表を祝福。
そのほかのゲスト（順不同・敬称略）：AMI（アミ）、AYA（アヤ）、大平修蔵（Shuzo Ohira）、桜田通（Dori Sakurada）、関口メンディー（Mandy Sekiguchi）、なごみ（Nagomi）、ミチ（Michi）、よしあき（Yoshiaki）YAMATO（ヤマト）、ジェイド・サーウォール（Jade Thirlwall）、ショーン・ポール（Sean Paul）、ナオミ・アッキー（Naomi Ackie）、ルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）など。
【全身ショット】圧倒的オーラ…FENDIコーデを着こなす目黒蓮
日本からは、フェンディ ジャパンブランドアンバサダーを務めるTWICEおよびMISAMOのメンバー・MINA、ジャパンメンズブランドアンバサダーのSnow Man・目黒蓮が特別参加した。
会場には、俳優のサラ・ジェシカ・パーカー（Sarah Jessica Parker）、エリザベス・オルセン（Elizabeth Olsen）アシュリー・パーク（Ashley Park）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、俳優のマット・ボマー（Matt Bomer）、など豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、モデルのビアンカ・バルティ（Bianca Balti）、サッカー選手のパウロ・ディバラ（Paulo Dybala）など各界の華麗なゲストが、コレクションの発表を祝福。
そのほかのゲスト（順不同・敬称略）：AMI（アミ）、AYA（アヤ）、大平修蔵（Shuzo Ohira）、桜田通（Dori Sakurada）、関口メンディー（Mandy Sekiguchi）、なごみ（Nagomi）、ミチ（Michi）、よしあき（Yoshiaki）YAMATO（ヤマト）、ジェイド・サーウォール（Jade Thirlwall）、ショーン・ポール（Sean Paul）、ナオミ・アッキー（Naomi Ackie）、ルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）など。