Åìµþ±©ÅÄ¤ÎÀéÍÕÊâ¡Ä¹¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Í¥¾¡¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾º³Ê¡Ë¤À¤±¤òº£¥·ー¥º¥ó¤Ïµá¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡W¥êー¥°¤Î¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥êー¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿Åìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º¤ÎÀéÍÕÊâ¤Ï¡¢´î¤Ó¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£
¡¡»°É©ÅÅµ¡¥³¥¢¥éー¥º¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÏ¢¾¡¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦2·î22¡¢23Æü¤Î»î¹ç¡¢ÀéÍÕ¤Ï¡ôËþ°÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾Î¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸µÒ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤âÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¡¢¥ì¥ó¤µ¤ó¡Ê¿åÌîºÚÊæÁª¼ê¡Ë¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡ØËþ°÷¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤¬É¬»à¤Ë¥³ー¥È¤ò¶î¤±²ó¤ë»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¸Ä¤Î¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀéÍÕ¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢½éÆü¤Ï1953¿Í¡¢2ÆüÌÜ¤Ï3193¿Í¤È¡¢Î©¤Á¸«¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎËþ°÷¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÅìµþ±©ÅÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤ÎÃæ¤ÇÌöÆ°¤·¡¢Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
Î©¤Á¸«¤â½Ð¤¿ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÎ¾¥Áー¥à¤¬·ãÆÍ [¼Ì¿¿]¡áW ¥êー¥°
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ëþ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³ー¥È¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤éÁ´ÉôËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤·¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï»°É©ÅÅµ¡¤È¤Î2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï23Ê¬35ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç14ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï100¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î³ÎÎ¨¤Ç3ËÜ¤òÄÀ¤á¤¿¡£¤½¤ÎÆâ¤Î1ËÜ¤ÏËÜ¿Í¤¬¡Ö¤Ö¤óÅê¤²¡×¤È¸À¤¦¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Î¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Î¥í¥ó¥°¥·¥åー¥È¡£¡Ö¤Þ¤°¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¾è¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¥·ー¥º¥óÃæ¤Î´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ï
¡¡Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³ー¥ÈÆâ³°¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥·ー¥º¥óÃæ¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Æ¯¤¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½10½µ¤°¤é¤¤¤ÇËè½µËö»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¡Ê»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¾¯¤·¤¤Ä¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ï·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1·î¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÎ×¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉüÄ´¤Î¥¥Ã¥«¥±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¸ý¤Ç¸À¤¦¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀéÍÕ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡È¸þ¤¹ç¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë³Ú¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡Ê»°É©ÅÅµ¡¤È¤Î2ÀïÌÜ¡Ë¤âÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿Åìµþ±©ÅÄ¥ô¥£¥Ã¥ー¥º [¼Ì¿¿]¡áW LEAGUE
¡¡¥·ー¥º¥óÃæ¤Î¶ìÇº¤â¾è¤ê±Û¤¨Âç°ìÈÖ¤ÇÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿ÀéÍÕ¡£3·î2Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Ûー¥à¤ÇÅìµþ±©ÅÄ¤¬W¥×¥ì¥ß¥¢¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¡ª