映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、セガ限定のオンラインくじが販売スタート。

和傘をテーマにした、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』の描き下ろしイラストはファン必見です!

セガ ラッキーくじオンライン 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』

くじ販売期間:2025年2月27日(木)11:00〜3月25日(火)23:59

価格:1回800円(税込) + 送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ ラッキーくじオンライン 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』が、2025年2月27日11時より販売をスタート。

和傘をテーマにした描き下ろしイラストのグッズが当たる、セガ限定のオンラインくじを楽しめます☆

飾って楽しめるフィギュアやポスター、アクリルスタンドの他、身につけられる「マスコット付シュシュ」など多彩なラインナップで展開。

さらに、くじを累計10回引くごとに缶バッジから選んでもらえる、マストバイキャンペーンも開催されます。

缶バッジは全12種のなかから、選んでもらえるので、お気に入りキャラクターのグッズを確実に入手できるのも嬉しいポイントです☆

A賞:フィギュア 鬼太郎の父

サイズ:約8×3.5cm

A賞は、足を組んでラフに座る「鬼太郎の父」を表現したフィギュア。

髪の流れや着物のシワなど、細部も作り込まれた造形です☆

B賞:フィギュア 水木

サイズ:約7.2×5cm

座った姿の「水木」を表現したフィギュアはB賞に登場。

A賞のフィギュアと並べて飾りたくなる出来映えです!

C賞:クリアポスター

種類:全8種(水木A、鬼太郎の父A、水木B、鬼太郎の父B、鬼太郎の母、鬼太郎の父C、鬼太郎、目玉のおやじ)

サイズ:約59×21cm

和傘をテーマに描きおろされた、セガ限定イラストを楽しめる「クリアポスター」

描き下ろしイラストをじっくり楽しめる、縦長サイズのグッズです☆

D賞:マスコット付シュシュ

種類:全6種(水木、鬼太郎の父、鬼太郎の母、鬼太郎、目玉のおやじ、ねこ娘)

サイズ:約5〜6.5×5.5×7cm

かわいらしいマスコットが付いたシュシュはD賞の賞品に登場。

髪を束ねるほか、手首に付けて楽しむこともでき、一緒にお出かけできます。

E賞:アクリルスタンド

種類:全8種(水木A、鬼太郎の父A、水木B、鬼太郎の父B、鬼太郎の母、鬼太郎の父C、鬼太郎、目玉のおやじ)

サイズ:約1.5〜12×2〜8cm

描き下ろしイラストを使ったグッズには、アクリルスタンドも登場。

和傘と和装が様になるイラストを、机や棚の上などに飾れます!

F賞:ステッカーセット

種類:全10種(水木A、鬼太郎の父A、水木B、鬼太郎の父B、鬼太郎の母、鬼太郎の父C、鬼太郎、目玉のおやじ、集合A、集合B)

サイズ:約1.5〜9×2〜6.5cm

インスタント写真風やダイカットデザインなど、種類豊富な「ステッカーセット」

ノートや手帳のデコレーションなどに使えます☆

マストバイキャンペーン:缶バッジ

種類:全12種

サイズ:約4.4cm

累計10回くじを引くごとに、缶バッジが1つもらえる「マストバイキャンペーン」を開催。

缶バッジのデザインは全12種から選んでもらえるので、お気に入りキャラクターのグッズが確実に手に入ります!

和傘がテーマの描きおろしイラストを使ったグッズや一緒に飾りたくなるフィギュアなど、多彩なグッズを揃えたオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、2025年2月27日11:00〜23月25日23:59まで販売です☆

