ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬à¿çÌ²á¤Î½ÅÍ×À¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬à¿çÌ²¤Î½ÅÍ×Àá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤«¤éÂçÃ«¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¿²¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¾Àî¤Ï¡¢£²£¸Æü¤Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·×Â¬µ¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñ¤ÎÂ¬Äê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î²óÉü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±Æü¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë£î£é£ó£è£é£ë£á£÷£á¤µ¤ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£²°³°¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë¤âÎå¤à¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î½é½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬£²£¸Æü¡ÊÆ±£³·î£±Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£