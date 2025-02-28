S.A.R.、トヨタ「YARISシリーズ」ウェブCM音楽を担当。ゴダイゴ「モンキー・マジック」をカバー
S.A.R.が、トヨタ自動車の「YARIS」シリーズのウェブCM『Dance With Yaris 特別仕様車 Z”URBANO”篇』の音楽を担当することを発表した。
◆S.A.R. 動画
本CMには、2024年開催された＜YARIS DANCE AWARDS＞の優勝者が出演。S.A.R.は音楽担当に抜擢され、2024年から「YARIS」シリーズのCM楽曲に起用されているゴダイゴ「モンキー・マジック」をカバーした。前年度は、tofubeats×UA、石野卓球、PUNPEEがカバーを手掛けている。なお、CMが2月28日よりオンエアされている。
S.A.R.は、1月10日に二度目となるワンマンライブ＜Return of Kool Theory＞を行い、ポニーキャニオン内、IRORI Recordsからのメジャーデビューを発表した。春にはEPのリリース、5月には東阪ワンマンツアーを予定している。チケットはぴあにて先行発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。
CM情報
▼特設サイト
・ヤリス：https://toyota.jp/info/yaris/special_urbano/
・ヤリスクロス：https://toyota.jp/info/yariscross/special/
ライブ情報
［公演日］
2025年5月17日（土）大阪・Music Club JANUS
開場17:30 / 開演18:00
2025年5月23日（金）東京・LIQUIDROOM
開場18:00 / 開演19:00
［チケット］
スタンディング：4500円 ※別途ドリンク代600円
イープラス：https://eplus.jp/sar2025/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/sar2025/
・主催：IRORI Records / Ponycanyon
・問い合わせ：
東京 ポニーキャニオン カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
大阪 夢番地 TEL:06-6341-3525
関連リンク
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