ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、3枚のカードを収納することができる、ディズニーデザイン「リボンモチーフパスケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「リボンモチーフパスケース」ミニーマウス&デイジーダック

© Disney

価格:4,490円(税込)

サイズ:約7.5×11cm(チュールフリル含まず)

素材:合成皮革、ポリエステル

カードケース3室

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミニーマウス」と「デイジーダック」をイメージしたパスケース。

大きなリボンとフリルがチャームポイントです!

そしてピンクとパープルの色使いもかわいく、ガーリーな雰囲気。

© Disney

下部には「ミニーマウス」と「デイジーダック」のお顔が箔押しでプリントされています☆

目をくしゃっとさせて笑っている「ミニーマウス」と、ウインクをしている「デイジーダック」のアートで、上にはロゴも。

© Disney

カードは3枚収納できて、カードが落ちないようホックで留めることもできます。

© Disney

バッグにつけたままリールを伸ばして使用することも◎

かわいさ満点でさらに使い勝手もバッチリ。

3枚のカードを収納することができる、ディズニーデザイン「リボンモチーフパスケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

