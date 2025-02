「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。

今回は、そんな“春のハウステンボス”で楽しめる森のファンタジアカフェのミッフィーの桃たっぷりチーズケーキドリンクを紹介します。

森のファンタジアカフェ“春のハウステンボス2025”ミッフィーの桃たっぷりチーズケーキドリンク

価格1,200円

販売期間:2025年2月28日から

販売店舗:ハウステンボス/光のファンタジアシティ「森のファンタジアカフェ」

ハウステンボス/光のファンタジアシティにある「森のファンタジアカフェ」

色彩が変わる大樹や光のお花畑、リスが木の実を届けてくれる森林など、幻想的な世界が広がる秘密の森で、おしゃれなドリンクがいただけます。

そんな「森のファンタジアカフェ」では“春のハウステンボス”期間中に楽しめるミッフィーの桃たっぷりチーズケーキドリンクが提供されています。

ミッフィーとお花畑をイメージした、飲むチーズケーキドリンク。

白桃ジャムとごろごろ黄桃が、濃厚なチーズケーキドリンクと相性抜群の一品です☆

かわいいミッフィーの春限定スイーツドリンク。

森のファンタジアカフェ“春のハウステンボス2025”ミッフィーの桃たっぷりチーズケーキドリンクの紹介でした。

