Image: ギズモード・ジャパン

2025年2月28日（金）9:00〜3/4（火）23:59まで、新生活スタートに向けて、春からの新たな生活準備を後押しする「AmazonスマイルSALE新生活」が開催中。

新しいことを始めるために必要なPCやガジェットから、慌ただしい毎日をフォローしてくれる家電、ストックしておくと便利な日用品や食料品などまで、セール対象品をご紹介。

これから新しい生活が始まる人もそうでないひとも、セールで準備を整えていきましょう。

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● Amazonデバイス

● 生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

● 食品・飲料・お酒・日用品など

● ホーム、キッチン用品、アウトドア用品など

Amazonデバイス

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Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブ ノイズキャンセリング 付き完全 ワイヤレスイヤホン with Alexa｜グレーシャーホワイト
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Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
12,980円
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生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど

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食品・飲料・お酒・日用品など

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ホーム、キッチン用品、アウトドア用品など

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