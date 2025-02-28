本日スタート、AmazonスマイルSALE。新生活に向けてセールで買いたいもの
2025年2月28日（金）9:00〜3/4（火）23:59まで、新生活スタートに向けて、春からの新たな生活準備を後押しする「AmazonスマイルSALE新生活」が開催中。
新しいことを始めるために必要なPCやガジェットから、慌ただしい毎日をフォローしてくれる家電、ストックしておくと便利な日用品や食料品などまで、セール対象品をご紹介。
これから新しい生活が始まる人もそうでないひとも、セールで準備を整えていきましょう。
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● Amazonデバイス
● 生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど
● 食品・飲料・お酒・日用品など
● ホーム、キッチン用品、アウトドア用品など
Amazonデバイス
Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜ディープシーブルー
7,480円
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Echo Buds (エコーバッズ) 第2世代 - アクティブ ノイズキャンセリング 付き完全 ワイヤレスイヤホン with Alexa｜グレーシャーホワイト
12,980円
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【NEWモデル】 Fire HD 10 / Fire HD 10 Plus 第13世代 / 第11世代 タブレット 10.1インチ 用 ブルーライトカット フィルム 保護フィルム 反射低減
1,790円
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New Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
27,980円
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Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
12,980円
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生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなど
Amazonベーシック モニター FHD 1080p 最大100Hz VESA規格対応 スピーカー内蔵 24インチ (100Hz) スピーカー内蔵 ブラック
16,145円
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19,800円
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食品・飲料・お酒・日用品など
コカ・コーラ ラベルレス 350mlPET×24本
2,127円
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アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン レモン 500ml×24本 [炭酸水]
2,136円
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からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]
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3,480円
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ホーム、キッチン用品、アウトドア用品など
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