「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。

今回は、そんな“春のハウステンボス”で楽しめるナインチェカフェのメニューを紹介していきます。

ナインチェカフェ“春のハウステンボス2025”メニュー

販売期間:2025年2月28日から

販売店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「ナインチェカフェ」

ハウステンボス/アムステルダムシティにある「ナインチェカフェ」

世界最大級のミッフィー専門店&カフェです。

そんな「ナインチェカフェ」で“春のハウステンボス”期間中に楽しめるメニューをまとめて紹介!

ミッフィーとおともだちのなかよしケーキ

価格1,600円

春・初夏限定のパンケーキが登場!

ベリーの他にミッフィーとおともだちのクッキーもトッピングされています☆

ミッフィーのお花畑オムライス

価格1,500円

「ミッフィーのふわとろオムライス」にお花をトッピング!

お花をトッピングしお花畑をイメージしたかわいいオムライスです☆

ミッフィーのわくわくミルクセーキ

価格800円

ミルクセーキの春・初夏verカラフルな、おいりをトッピング!

期間限定の「特別感」が感られるドリンクです☆

※テイクアウトも可能。

ミッフィー特製ミルクセーキ(ぶどう ソース)

価格700円

人気のミッフィー特製ミルクセーキにぶどうver.が新たに登場!

かわいいミッフィーメニューが盛りだくさん!

ナインチェカフェ“春のハウステンボス2025”メニューの紹介でした。

