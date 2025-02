【アニメ「怪獣8号」怪獣8号vs怪獣9号 1/18スケールフィギュア】発売日:1月参考価格:6,600円セール価格:5,613円

楽天ブックスは、海洋堂から発売中のフィギュア「アニメ『怪獣8号』怪獣8号vs怪獣9号 1/18スケールフィギュア」を参考価格から14%オフの5,613円で販売している。

本商品はアニメ「怪獣8号」より、怪獣8号と怪獣9号の戦闘シーンを1/18スケールで立体化したもの。腰の入った姿勢で繰り出す怪獣8号のストレートパンチを正面から受ける怪獣9号を再現している。

黒くゴツい怪獣8号と、骨格を浮き出させた滑らかな肌の怪獣9号、それぞれに異なる体表の質感をディテールと塗装で表現。フォルティチュード9.8のパワーが生み出す衝撃波もフィギュアならではの造形で再現されている。

(C) 防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

