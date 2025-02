【AmazonスマイルSALE 新生活】開催期間:2月28日9時~3月4日23時59分

「スター・ウォーズ フォース&テリング・ベイダー」(G0027)

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイル SALE 新生活」の対象商品に、ハズブロの「スター・ウォーズ」シリーズ商品が追加された。開催期間は3月4日23時59分まで。

セールでは、ディズニープラスシリーズ作品「マンダロリアン」にインスパイアされたザ・チャイルドのベイビーヨーダの電動ぬいぐるみや、スター・ウォーズドラマ「オビ=ワン・ケノービ」に登場するオビ=ワン・ケノービのブルーライトセーバーを基にしたデザインのレプリカ、アニメシリーズを再現したアクションフィギュア4体セットなどがラインナップ。期間中、それぞれ割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「スター・ウォーズ ザ・チャイルド アニマトロニック エディション」(F1119)

本商品は、「ベイビーヨーダ」の愛称でおなじみの、ザ・チャイルドのアニマトロニックフィギュア。頭に触れると、クスクス笑ったり、おしゃべりしたり、楽しそうな効果音を発する。また頭を上げ下げ、耳を前後にフリフリ、目を開け閉めしたりと、25種類以上のサウンドとモーションの組合せを楽しめる。

「スター・ウォーズブラックシリーズオビ=ワン・ケノービフォースFXエリートライトセーバー」(F3906)

本商品は、スター・ウォーズドラマ「オビ=ワン・ケノービ」に登場するオビ=ワン・ケノービのブルーライトセーバーを基にしたデザインと装飾が施された、本物を忠実に再現したレプリカ。持ち手のボタンを押すと、様々なサウンドエフェクト、進化した発光、バトル・クラッシュ・エフェクト、デュエル・エフェクト、そしてバトル・シーケンス・モードを楽しめる。

【Amazon.co.jp限定】「スター・ウォーズ ヴィンテージコレクション」(G0266)

アニメシリーズ「スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ」に登場するキャラクター「アソーカ・タノ」、「R7-A7」、「CH-33P(チープ)」、「RG-G1(G-G)」を再現したアクションフィギュア4体セット。各フィギュアには高品質な造形とデザインが施され、ディスプレイにもぴったりなアイテムとなっている。

【セット内容】アクションフィギュア4体、アクセサリー2個

(C)& TM Lucasfilm Ltd. (C)2024 Hasbro. All Rights Reserved.

Star Warsproducts are produced by Hasbro under license from Lucasfilm Ltd. Hasbro and all related terms are trademarks of Hasbro. (C) & TM Lucasfilm Ltd. (C) 2022 Hasbro. All rights reserved.