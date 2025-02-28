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¢¨1 Reynolds A, Mann J, Cummings J et al. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. Lancet. 2019; 393: 434-445.417
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¢¨2 Christiane Ishikawa Ramos , Aline Fátima Andrade de Lima , Daniela Gimenes Grilli , Lilian Cuppari The short-term effects of olive oil and flaxseed oil for the treatment of constipation in hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2015 Jan;25(1):50-6.
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