近年、腸の環境を整える「腸活」が話題だ。腸活するだけでやせられるという「腸活ダイエット」も人気を博している。ところが、管理栄養士の成田崇信さんは「効果が期待できない方法を試している人も多い。特別な食品をとれば、腸の調子がよくなるということではない」という――。

写真=iStock.com/PonyWang ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/PonyWang

■「腸活」とはどういうものか

近年、「腸活」「腸活ダイエット」という言葉が流行しています。日本人には大腸がんが多く、また腸を整えると健康にいいとされているからかもしれません。ただ、言葉自体はよく聞いていても、具体的に何をどうすることなのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。

腸活とは、何らかの方法で、腸内の環境を整える活動のこと。私たちの大腸には1000種類以上、600〜1000兆個の腸内細菌が棲息しているといわれています。この腸内細菌を整えることで、消化器官をはじめとした内臓の状態がよくなって健康になったり、免疫機能がアップすることで病気になりにくくなるといわれているのです。また同時に、便秘を予防・解消することでダイエット効果も期待できるとされています。

具体的な方法としては、腸によいとされる食品を飲んだり食べたりすること、反対に腸に悪いとされる飲食物を摂取しすぎないこと、生活習慣の改善がよく提案されます。でも、それらの方法で腸内の環境が本当によくなるのでしょうか。一つずつ見ていきたいと思います。

■基本は「腸内細菌」を整えること

そもそも私たちの腸内細菌は、腸内での働きから便宜的に、 崛蔚牟檗廖↓◆岼玉菌」、「日和見菌」の3つに分類され、以下のように説明されています。

〜蔚牟

乳酸菌やビフィズス菌、酪酸菌といった、食物繊維や未消化の糖質から乳酸や酪酸などの有機酸をつくりだす腸内細菌です。有機酸は大腸の栄養として使われたり、大腸内を弱酸性に保つことで有害な微生物の繁殖を抑える作用があります。近年、善玉菌を積極的にとることで、風邪をひく回数を減らせる可能性があることがわかってきました。

悪玉菌

ウエルシュ菌や病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌など、体にとって有害な物質をつくる働きを持つ菌のことをいいます。

F和見菌

腸内細菌の中で最も数や種類が多いのが日和見菌。普段は特に有害な働きをしないものの、体調不良や免疫機能の低下が起こった際には、体に有害な働きをすることがあるものをいいます。

一般的に、よい腸内環境というのは、善玉菌が2割、悪玉菌が1割、日和見菌が7割くらいのバランスが保たれ、便秘や下痢、腹痛などのない状態のことをいいます。つまり、悪玉菌とされる細菌であっても、それ自体が悪いものではなく、腸内環境をつくる細菌の仲間の一つだと考えることもできますね。ただし、過剰に繁殖するとよくないのは明らかです。

■善玉菌を含むプロバイオティクス

昔からヨーグルトや味噌などの発酵食品を食べると健康にいいとされていますが、それは善玉菌を含んでいるからです。このように善玉菌そのものを含む食品が「プロバイオティクス」。

私たちがプロバイオティクスを摂取すると、確かに腸内の善玉菌は増えます。ただし、その効果は一時的なもの。いったん善玉菌を摂取すれば腸内に定着するというわけではなく、摂取をやめると元のバランスに戻ってしまうようです。つまり、プロバイオティクスは摂取を継続することが大切になります。

ちなみに「善玉菌の中にはヤセ菌と呼ばれる菌があり、ヨーグルトや発酵食品を食べるとダイエットになる」というウワサがありましたが、この説は不正確です。ヤセ菌の正体は、主に糖から酢酸をつくる腸内細菌「Christensenella minuta(クリステンセネラ ミヌタ)」だと考えられますが、やせる効果が確認されているのは、ヒトではなくネズミを使った実験のみ。さらに比較的めずらしい細菌で、身近な発酵食品には含まれていませんから、ヨーグルトや発酵食品を食べてもダイエット効果は期待できないでしょう。

写真=iStock.com/Jac Liaw ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Jac Liaw

■善玉菌を増やすプレバイオティクス

一方、すでに腸内にある善玉菌のエサになる食べ物が「プレバイオティクス」です。その代表格である食物繊維には、善玉菌や便量を増やして便秘を解消する効果が期待できます。ところが、日本人の食生活を考えると、食物繊維の摂取量は明らかに不足しています。がんや高血圧など生活習慣病予防に必要な食物繊維は1日当たり25〜29gですが、ほとんどの人の摂取量は20g未満です(※1)。食物繊維の多い野菜類を積極的にとるようにしましょう。

野菜からは食物繊維やビタミンが摂れるだけでなく、消化されにくいことや食事の分量を増やすことが適度な刺激になり、消化管の機能維持に役立つことがわかっています。反対に消化にいい加工食品ばかりを食べていると消化管の壁が薄くなったり、消化管の運動が低下することで便秘がちになることもあるほど。

ただし、食物繊維の便秘改善効果については個人差が大きく、食べても効果がない人も多いとされています。意外にも食物繊維なら何でもいいというわけではなく、便秘改善効果が見られたというエビデンスがあるのはグアー豆に含まれる「グァーガム」、ゴボウやニラなどに多く含まれる「イヌリン」など。なお、食物繊維の摂取によってやせられることを示した報告はありません。

※1 Reynolds A, Mann J, Cummings J et al. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic reviews and meta-analyses. Lancet. 2019; 393: 434-445.417

■悪玉菌を増やす食品は避けるべきか

反対に「肉類や脂肪の多い食事は悪玉菌のエサとなり、腸の働きを低下させる」といわれています。確かに肉や脂肪分ばかりをたくさんとると、腸内環境が悪化するうえカロリー過多になりがちですし、栄養バランス的にもよくないので避けたほうがいいでしょう。けれども、これは程度問題です。

肉類はタンパク質や脂質だけでなく、貧血を防ぐ鉄分、悪性貧血を防ぐビタミンB12などが効率よくとれる有用な食材ですから避けたりしないようにしましょう。もちろん、健康を維持するためには、動物性タンパク質は肉だけでなく魚介類からも摂取し、さらに豆や豆腐などの食品から植物性タンパク質も摂取したほうがいいでしょう。また、腸内細菌には個人差が大きく、この食品を食べると悪玉菌が増えるというような単純な仕組みではないということも覚えておいてください。

近年は「小麦粉などに含まれるグルテンが悪玉菌のエサとなり、腸の炎症や悪玉菌の増殖、腸アレルギーを引き起こすことがある」という説が出まわっているようですが、これには根拠が一切ありません。特定の食物を悪者にする話は信じないようにしてください。

■そのほかのさまざまな腸活方法

ちまたでは、以下のような腸活方法もよいといわれています。実際の効果や健康への影響について、それぞれ解説します。

〈朝起きてすぐコップ1杯の水を飲む〉

水分不足は便秘の原因になるから、また朝起きてすぐに水を飲むことで大腸が刺激されて蠕動運動を促せるからよいとされています。エビデンスはありませんが、特に害はないので試してみてもいいでしょう。

写真=iStock.com/shark_749 ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/shark_749

〈エクストラバージンオリーブオイルを毎日スプーン1杯飲む〉

昔からミネラルオイル(鉱油)には排便を促す作用があるとされ、医療現場でも使用されてきました。そのため、植物油にも同様の効果があるのではないかと調べた研究論文もあり、中には排便を促す効果を報告したものもありますが、根拠の弱いものが多いようです(※2)。消化されにくいオレイン酸がいいという話から、エクストラバージンオリーブオイルをすすめる人がいるようですが、根拠は不十分。それよりも油は高カロリーなので、調理に使うのはいいのですが、飲むのは避けたほうがいいでしょう。

〈腹筋やインナーマッスルを鍛える〉

腹筋や腸腰筋を鍛えることで、腸の蠕動運動が十分でなくても筋力により排便をサポートする効果が期待できます。ただし、筋力アップによる基礎代謝の上昇は気休め程度なので、ダイエット効果はあまり期待できません。

〈便意を感じたらすぐにトイレへ〉

常に便が腸内に溜まった状態で我慢していると、体が直腸が拡がった状態に慣れてしまい、便意を感じにくくなるおそれがあります。また、便が腸内に長く滞留していると水分が失われて排便しにくくなり、習慣的な便秘の原因にもなります。

※2 Christiane Ishikawa Ramos , Aline Fátima Andrade de Lima , Daniela Gimenes Grilli , Lilian Cuppari The short-term effects of olive oil and flaxseed oil for the treatment of constipation in hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2015 Jan;25(1):50-6.

■健康的な生活習慣こそ腸活の秘訣

腸活というと、特定の食品を積極的に食べたり、特定の食品を避けたりといった方法で特別な効果が期待できるようなものという印象がありますが、じつはそうではありません。普段から健康的な食習慣や運動習慣などを心がけることが何より大切なのです。

毎日の生活リズムを整えることも腸活のひとつ。毎日同じ時間に起床し、同じ時間に食事をする生活を続けると、そのリズムに合わせて消化管が消化酵素を効率よく分泌するようになり、腸の動きも活発化します。生活リズムが乱れると、便秘や下痢を起こしやすくなるのはこのためです。

腸活によいとされる食品も、摂り過ぎれば逆効果になるでしょう。例えば、発酵食品は腸にいいと味噌や漬物をたくさんとり過ぎれば、塩分の過剰摂取につながり、高血圧などのリスクになります。反対に悪玉菌を増やすことをおそれ、肉を避けていると貧血を招く可能性もあります。腸活を始める場合は「私の場合は、食事や生活のどこを改めるといいだろう」ということを考えるところから始めていただけたら、とても効果的だと思います。

そして最後に、腸活だけで減量することはできません。つまり、残念ながら「腸活ダイエット」というのは存在しないのです。減量したい場合は、食事による摂取カロリーを減らし、運動による消費カロリーを増やすよう心がけましょう。

----------

成田 崇信(なりた・たかのぶ)

管理栄養士、健康科学修士

管理栄養士、健康科学修士。病院、短期大学などを経て、現在は社会福祉法人に勤務。主にインターネット上で「食と健康」に関する啓蒙活動を行っている。猫派。著書に『新装版管理栄養士パパの親子の食育BOOK』(内外出版社)、共著書に、『薬局栄養指導Q&A』(金芳堂)、『謎解き超科学』(彩図社)、監修書に『子どもと野菜をなかよしにする図鑑 すごいぞ! やさいーズ』(オレンジページ)がある。

----------

(管理栄養士、健康科学修士 成田 崇信)