Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE 新生活」の対象商品にNintendo Switch用ゲームソフトが追加された。開催期間は3月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「星のカービィ スターアライズ」 (【Amazon.co.jp限定】オリジナルアクリルキーホルダー 同梱)や、「New スーパーマリオブラザーズ U デラックス」 (【Amazon.co.jp限定】オリジナルアクリルキーホルダー 同梱) 、「Minecraft (マインクラフト) 」 (【Amazon.co.jp限定】オリジナルマイクロファイバークロス 同梱) などが対象タイトルとしてラインナップされている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

(C)2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

(C) 2012-2018 Nintendo

(C)2018 Mojang. MINECRAFT (R) is a trademark of Mojang Synergies AB