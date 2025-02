【AmazonスマイルSALE 新生活】開催期間:2月28日9時~3月4日23時59分

「姫路城 スペシャルデラックスエディション」(NB-042)

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイル SALE 新生活」の対象商品に、カワダの「ナノブロック」が追加された。開催期間は3月4日23時59分まで。

「ナノブロック」は、最小部品4×4×5mmというミニサイズブロック。手のひらに乗るサイズのものから、船や建築物まで、すべてブロックで再現できるのが最大の特徴となっている。

セールでは、「姫路城 スペシャルデラックスエディション」(NB-042)や「クロミ 忍者」(NBCC_218)のほか、ナノブロックのミニコレクタブルライン「ミニナノ」から「ミニナノ 星のカービィ vol.2」(NBMC_46)や「ミニナノ 日本」(NBMC_74)などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

白亜の大天守閣を擁する日本の名城で、別名「白鷺城」とも呼ばれる「姫路城」を再現。鮮やかな白の城壁や天守閣、屋根の色や形状までも細やかに再現し、石垣の部分は色の異なる部品を使用することでよりリアルに再現されている。

「クロミ 忍者」(NBCC_218)

サンリオのキャラクター「クロミ」を忍者の姿で再現。ドクロの額当てをした忍者コスチュームとなっており、ドクロは印刷で表現されている。

「ミニナノ 星のカービィ vol.2」(NBMC_46)1BOX 6個入り

本商品は、「星のカービィ」のミニナノシリーズ第2弾。「カービィ(フレンズハート)」、「まんぷくカービィ」、「カービィ(スターロッド)」、「デデデ大王」、「コックカワサキ」、「パラソルワドルディ」の計6種がラインナップされている。1BOX6個入りのブラインドパッケージ仕様で、BOX購入で全6種コンプリートできる。

「ミニナノ 日本」(NBMC_74)1BOX 6個入り

“日本”をテーマにした「ミニナノ」。和服女子、相撲取り、忍者、富士山、日本刀、寿司の6種類がラインナップされており、ナノブロックにちなんだ運勢が書かれた「おみくじ」が入っている。1BOX6個入りのブラインドパッケージ仕様で、BOX購入で全6種コンプリートできる。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)