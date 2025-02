【AmazonスマイルSALE 新生活】開催期間:2月28日9時~3月4日23時59分

Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE 新生活」の対象商品にエポック社のジグソーパズルが追加された。開催期間は3月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「名探偵コナン モザイクアート」(1,000ピース)、「ミニオンズ ミニオン スーパーゲームセンター」(500ピース)、「頭文字D カバーアートコレクション」(1,000ピース)、「PEANUTS スヌーピー ビーチサイドランド」(2,000ピース)、「星のカービィ 『はじめてのジグソーパズル』」、「ちいかわ がんばって」(24ピース)、「日本風景 虹色の四季彩の丘-北海道」(2,000ピース)など、様々なジャンルのジグソーパズルが対象商品としてラインナップしている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【名探偵コナン モザイクアート(1,000ピース)】

1996年から2016年まで、20年間の名シーンを約4,000枚使用

【頭文字D カバーアートコレクション(1,000ピース)】

「頭文字D」ヤンマガKC全48巻の表紙イラストアートコレクション

【星のカービィ「はじめてのジグソーパズル」】

3種のパズルが遊べる。

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)しげの秀一/講談社 (R)KODANSHA

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo