【Amazonスマイルセール】RTX 4070搭載15.6型などASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming」がお買い得【2025.2】マザーボード「B760M-E D4」も
開催期間：2月28日9時～3月4日23時59分
Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE 新生活」の対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。開催期間は3月4日23時59分まで。
今回のセールでは、CPUにRyzen 9 8945HS、GPUにNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを搭載した「TUF Gaming A15 FA507UI」や、CPUにインテル Core i7-13620H、GPUにGeForce RTX 4060 Laptopを搭載した「TUF Gaming F17 FX707VV」などがラインナップしている。そのほかに、マザーボード「TUF GAMING B760M-E D4」もお買い得になっている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
【Amazon.co.jp限定】TUF Gaming A15 FA507UI
【CPU】AMD Ryzen 9 8945HS 8コア/16スレッド
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU(最大140W)
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】メカグレー
【本体サイズ】354.9×251.9×22.45～24.95mm（幅×奥行き×高さ） 約2.2kg
【バッテリー駆動】約11.2時間
【消費電力】最大約240W
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット (144Hz)
【AI機能】Ryzen AI (XDNA 16TOPS)
【メモリ】32GB DDR5-5600
【USBポート】USB4 (Type-C)×1 ※データ転送と映像出力をサポート、USB3.2 (Type-C/Gen2)×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
【通信機能】LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
※本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFA507XI-R9R4070T (B0CHS46BW1)は CPUにRyzen 9 7940HSを搭載するのに対し本商品はRyzen 9 8945HSを搭載しています。
【Amazon.co.jp限定】TUF Gaming F17 FX707VV
【CPU】インテル Core i7-13620H プロセッサー
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (最大140W)
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】メカグレー
【本体サイズ】394.6×264.15×22.95～25.45mm（幅×奥行き×高さ）約2.6kg
【バッテリー駆動】約11.4時間
【消費電力】最大約240W
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【ディスプレイ】17.3型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット (144Hz)
【メモリ】16GB DDR5-5200
【USBポート】Thunderbolt 4 (Type-C) ×1 ※データ転送と映像出力をサポート、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
【通信機能】LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
※本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルFX707VV-I7R4060Aは本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、本商品は順にメカグレー、Bluetooth 5.1となります。