2月28日から開始された「Amazon新生活セール」にて、PC(Steam)コード版ゲームタイトルがセール対象となっている。セール期間は3月4日まで。

今回のセールでは、「鉄拳8 Ultimate Edition」や「テイルズ オブ アライズ」、「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」、「メタファー:リファンタジオ」などがセール対象となっている。

□「Steamコード(PCゲームダウンロード)がお買い得」のページ

メタファー:リファンタジオ

テイルズ オブ アライズ

