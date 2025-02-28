・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．３５ドル（＋１．７３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８９５．９ドル（－３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１８０．１セント（－４７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４６．７５セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６４．７５セント（－１３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．０３（＋０．８５）

出所：MINKABU PRESS