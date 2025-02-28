２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．３５ドル（＋１．７３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９５．９ドル（－３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８０．１セント（－４７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．７５セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（－１３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．０３（＋０．８５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．３５ドル（＋１．７３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９５．９ドル（－３４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８０．１セント（－４７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４６．７５セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．７５セント（－１３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．０３（＋０．８５）
出所：MINKABU PRESS