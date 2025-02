【ohora】大人気｢Disney collection｣に、春を感じる新作ネイルが登場♪

グルガジャパンが展開する、韓国発セルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」では、春の訪れを感じる新デザイン「Disney collection - One Day of Spring -」を、2025年3月4日(火)よりohora公式サイトおよび楽天、Amazon、Qoo10にて発売いたします。くすみパステルカラーが上品な、キュートなデザインの新作ネイルが登場します。

【Disney collection】春のネイルが登場

© Disney

セルフジェルネイルブランド「ohora」で人気の「Disney collection」から、春らしいデザインの新作ネイルが登場します。

『くまのプーさん』や『ズートピア』など、人気作品をテーマにしたデザイン4種が発売されます。

春らしいあたたかな日差しを感じるアートやお花など、春の訪れを感じるデザインでラインアップ。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【エテュセ】PLAZA・MINiPLA限定の「ルースパウダー」が登場♡

【ohora】新作ネイルデザインの詳細

N Picnic Time

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,300円(税込)

N Timeless Love

© Disney

価格:2,300円(税込)

N Flower for Miss Bunny

© Disney

価格:2,300円(税込)



N Zootopia Bloom

© Disney

価格:2,300円(税込)



『くまのプーさん』や『わんわん物語』、『バンビ』、『ズートピア』をイメージした、キュートなデザインのネイルがラインアップ。

くすみ感がかわいいパステルカラーに、春の日差しを感じるアートや花模様をデザイン。お出かけしたくなるような、心がときめく4種類のデザインで展開しています。

販売店舗:ohora公式サイト/楽天/Amazon/Qoo10

※ディズニーストアでの取り扱いはありません。

【ohora】『ミッキー&フレンズ』デザインも登場

© Disney

同日から発売される、ディズニーストアとの共同企画で誕生した『ミッキー&フレンズ』をモチーフにしたアイテムも必見。

パステルカラーがキュートなネイルで、コーディネートが楽しくなりそうですね。

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京/全国のディズニーストア店舗/ディズニー公式オンラインストア

※ohora公式サイトでの取り扱いはありません。

※一部店舗で取り扱いがない場合があります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

【ohora】春の新作ネイルを試してみて

Disneyの人気キャラクターをモチーフにした、春の訪れを感じるキュートなネイルをご紹介しました。くすみ感のある上品なパステルカラーに、『くまのプーさん』や『ズートピア』など4種類のデザインを施したアイテムが登場。

同日より発売される、ディズニーストアとの共同企画で誕生した『ミッキー&フレンズ』デザインも必見。ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。