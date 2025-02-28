＜朝鮮日報＞尹大統領の弾劾審判前に自ら「政治偏向論争」招いた憲法裁



＜東亜日報＞尹大統領の弾劾審判 最終局面に来て憲法裁判官任命の変数



＜中央日報＞選挙管理委の「雇用世襲」 監査院も監察できず



＜ハンギョレ＞裁判官任命保留は違憲 憲法裁「大統領代行が国会の権限侵害」



＜京郷新聞＞２６年の医学部定員 大学自らが一定の範囲内で決定か



＜毎日経済＞わずか２カ月の間に建設会社１００社が廃業



＜韓国経済＞２月の融資残高５兆ウォン急増 尋常でない家計負債

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