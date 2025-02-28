２８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２２：３０ 米・個人所得

２２：３０ 米・個人消費支出

２２：３０ 米・卸売在庫

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議

※台湾市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，ナトコ<4627>，キタック<4707>

※東証グロース上場：ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>



出所：MINKABU PRESS