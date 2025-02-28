83ºÐ¤ÎÉ×¤¬Í×²ð¸î¤ÎºÊ¡Ê80¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤« ¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡× ¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¡¢83ºÐ¤ÎÉ×¤¬80ºÐ¤ÎºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦¶â°æ¾ºÍÆµ¿¼Ô¡Ê83¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î25Æü¤«¤é¤ª¤È¤È¤¤¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼«Âð¤Ç¡¢ºÊ¤ÎÀ¡»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¡¢¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬À¡»Ò¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿²¼¼¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¡»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤ª¸þ¤±¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¡»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¦³²¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¶â°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£