Pixel 8a(au)

写真拡大

　「BCNランキング」2025年2月17日〜23日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　Pixel 8a(au)（Google）

3位　arrows We2 F-52E（FCNT）

4位　arrows We2 FCG02（FCNT）

5位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

6位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

7位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

8位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

9位　POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）

10位　POCO X7 Pro 512GB（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。