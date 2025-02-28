Pixel 8aが上昇！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/2/28
「BCNランキング」2025年2月17日〜23日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
7位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
10位 POCO X7 Pro 512GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
10位 POCO X7 Pro 512GB（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。