　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比720円安の3万7580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40625.08円　　ボリンジャーバンド3σ
40081.65円　　ボリンジャーバンド2σ
39538.23円　　ボリンジャーバンド1σ
39165.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39095.00円　　一目均衡表・基準線
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39027.33円　　75日移動平均
38994.80円　　25日移動平均
38664.30円　　200日移動平均
38540.00円　　一目均衡表・転換線
38451.37円　　ボリンジャーバンド-1σ
38256.17円　　27日日経平均株価現物終値
38226.00円　　5日移動平均
37907.95円　　ボリンジャーバンド2σ
37580.00円　　28日夜間取引終値
37364.52円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース