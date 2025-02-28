日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比720円安の3万7580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40625.08円 ボリンジャーバンド3σ
40081.65円 ボリンジャーバンド2σ
39538.23円 ボリンジャーバンド1σ
39165.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39095.00円 一目均衡表・基準線
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39027.33円 75日移動平均
38994.80円 25日移動平均
38664.30円 200日移動平均
38540.00円 一目均衡表・転換線
38451.37円 ボリンジャーバンド-1σ
38256.17円 27日日経平均株価現物終値
38226.00円 5日移動平均
37907.95円 ボリンジャーバンド2σ
37580.00円 28日夜間取引終値
37364.52円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40625.08円 ボリンジャーバンド3σ
40081.65円 ボリンジャーバンド2σ
39538.23円 ボリンジャーバンド1σ
39165.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39095.00円 一目均衡表・基準線
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39027.33円 75日移動平均
38994.80円 25日移動平均
38664.30円 200日移動平均
38540.00円 一目均衡表・転換線
38451.37円 ボリンジャーバンド-1σ
38256.17円 27日日経平均株価現物終値
38226.00円 5日移動平均
37907.95円 ボリンジャーバンド2σ
37580.00円 28日夜間取引終値
37364.52円 ボリンジャーバンド3σ
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